باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - محسن رضوانی در انتخابات فدراسیون ورزش‌های آبی که یکشنبه هفته جاری برگزار شد با کسب ۴۶ رای از ۴۹ انداخته شده به صندوق برای چهارمین بار به عنوان رئیس انتخاب شد. نکته جالب این انتخابات اعتماد اکثریت مجمع به رضوانی بود.

در انتخابات دی ۱۴۰۰ نیز رضوانی باز هم بدون رقیب در مجمع فدراسیون ورزش‌های آبی با کسب ۵۵ از ۵۸ رای اعضای مجمع برای سومین دوره متوالی به عنوان رئیس منصوب شد. او پیش از این در ۲ دوره دیگر طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شده بود.

رئیس فدراسیون توسط مجمع برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او برای سه دوره متوالی یا متناوب بلامانع است. همچنین در صورتی که رئیس فدراسیون، یکی از اعضای هیئت رئیسه جهانی یا رئیس، نایب رئیس و دبیرکل کنفدراسیون‌های آسیایی مربوطه باشد، انتخاب مجدد او تا زمان تصدی پست‌های مورد اشاره بیش از سه دوره بلامانع است.

هفتم مرداد ماه سال گذشته بود که محسن رضوانی به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی با رأی اعضای مجمع عمومی فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی World) Aquatics) به عضویت هیئت رئیسه این نهاد بین‌المللی درآمد تا در صورت حضور او به عنوان نامزد انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های آبی برای چهارمین دوره متولی ایرادی نداشته باشد.

متن گفت و گو با محسن رضوانی رئیس فدراسیون ورزش های آبی به شرح زیر است:

محسن رضوانی درخصوص اعتماد مجمع فدراسیون ورزش‌های آبی گفت: من سه دوره در ریاست فدراسیون بوده‌ام و خوشحالم که بار دیگر مجمع به من اعتماد کرد. در بسیاری از کشور‌ها روسای فدراسیون می‌توانند پس از پایان دوره نامزد شوند. برای مثال رئیس فدراسیون شنا ایتالیا ۲۴ سال است که در این سمت حضور دارد. برای اینکه خودم برای چهارمین رئیس فدراسیون شده‌ام نمی‌گویم و معتقد هستم که ما باید از افراد نخبه ای که در ورزش داریم استفاده کنیم و نباید به راحتی آن‌ها را از دست بدهیم.

در ورزش‌های آبی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم

او ادامه داد: در سه دوره گذشته ما در ورزش‌های آبی پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و همه جامعه تحت پوشش فدراسیون در این پیشرفت‌ها نقش داشته‌اند. امیدوارم در دوره آتی نیز بتوانیم به روند خوبمان ادامه دهیم و بتوانیم در سه رشته شنا، شیرجه و واترپلو به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.

رضوانی درباره برنامه هایش برای چهار آتی گفت: ما در رده جوانان واترپلو موفقیت‌های خوبی داشته‌ایم و ۴۰ - ۵۰ بازیکن خوب در این رشته در کشورمان داریم و امیدوارم این نسل در المپیک ۲۰۳۲ حضور داشته باشد تا مثل ورزش والیبال ما نیز در سطح تیم‌های برتر جهانی قرار بگیریم.

بخش خصوصی می‌خواهد از استخر درآمدزایی کند

او بیان کرد: رشته‌های ما ورزش‌های گرانی محسوب می‌شوند و باید استخر در اختیار ورزشکاران ما قرار داشته باشد و خیلی از استخر‌های کشور به بخش خصوصی داده شده‌اند. در صورتی که ما بار‌ها درخواست داده‌ایم استخر‌ها با قیمت کارشناسی شده و با بازرسی به هیئت‌های تحت نظر فدراسیون اجاره داده شوند، اما متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. بخش خصوصی می‌خواهد از استخر درآمدزایی کند و معمولا پس از پایان قرارداد مخروبه ای را تحویل می‌دهند، اما هیئت‌های ما در سراسر کشور به صورت تخصصی می‌توانند استخر‌ها را مدیریت کنند.

در کشور بیش از ۳ هزار استخر داریم

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی گفت: ما در کشور بیش از ۳ هزار استخر داریم که بالای هزار تا در تهران وجود دارد و این حجم از استخر می‌تواند با یک مدیریت خوب ما را در ورزش‌های آبی به موفقیت‌های زیادی برساند. ما طرحی برای آموزش شنا در دست تدوین داریم که در صورت اجرایی شدن قطعا می‌تواند در سال‌های آینده موفقیت زیادی را برای ما به ارمغان بیاورد. سال‌های پیش در آموزش و پرورش طرحی برای آموزش شنا در کشور اجرایی شد، اما این طرح تداوم پیدا نکرد و پول مربیان و استخر‌ها پرداخت نشد و طرح نیمه تمام باقی ماند. در بعضی استخر‌ها تبلیغ می‌شود که برای ۱۰ جلسه آموزش شنا ۲۴ میلیون تومان گرفته می‌شود، اما برای یادگیری کامل شنا باید فرد حداقل ۲ سال آموزش ببیند.

رضوانی خاطرنشان کرد: در کشوری مثل ژاپن بچه‌ها در ابتدا در رشته‌های شنا، ژیمناستیک و دو و میدانی آموزش می‌بینند و پس از یادگیری این ورزش‌ها انتخاب می‌کنند که چه ورزشی را به صورت تخصصی دنبال کنند. رئیس فدراسیون اسپانیا در یونان یک بار به من گفت حضرت محمد سفارش به یادگیری ورزش شنا کرده است، اما ما بیشتر به این سفارش عمل کرده‌ایم. یادگیری شنا در سنین کودکی و نوجوانی می‌تواند در بحث جسمانی به افراد کمک زیادی کند.

با ۱۰ جلسه نمی‌توان شنا را یاد گرفت

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی درخصوص اینکه فدراسیون او چه طرح‌های برای فراگیری شنا در سطح کشور دارد، گفت: ما طرحی به نام نهضت ملی شنا تدوین کرده‌ایم که هدف آن یادگیری شنا برای افراد زیر ۱۲ سال است و در صورت تحقق این طرح کار بزرگی انجام شده است و اگر شهرداری‌ها پای این کار بیایند موفقیت بیشتر خواهد شد. آموزش شنا باید به صورت ۲ سال استمرار داشته باشد و با ۱۰ جلسه نمی‌توان شنا را یاد گرفت.

واترپلو ایران به سطحی رسیده است که ما بازیکن خوب زیاد داریم

او درباره برنامه هایش برای واترپلو، شنا و شیرجه گفت: ما در واترپلو ساحلی در فینال موفق شدیم چین را شکست بدهیم که یک موفقیت بزرگ برای ما محسوب می‌شود. واترپلو ایران به سطحی رسیده است که ما بازیکن خوب زیاد داریم و با تغییر یک بازیکن خلایی در کارمان به وجود نمی‌آید. در بحث شنا هنوز باید کار زیادی را انجام دهیم تا به هدف‌های تعیین شده برسیم. در شیرجه نیز ما سام واژیر را داریم که در میادین بین المللی درخشش خوبی داشته است و در مسابقات جهانی به مقام چهارم رسیده بود. آقای بشار رئیس کمیته مسابقات فدراسیون جهانی به من گفت اگر او در مسابقات بیشتری حضور پیدا کرده بود و داوران او را می‌شناختند، قطعا او مدال می‌گرفت.

هر دایو شیرجه در حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار دلار است

رضوانی ادامه داد: در شیرجه ما نیازمند داشتن دایو شیرجه هستیم که آن را نیز شرکت آمریکایی تولید می‌کند و به دلیل تحریم‌ها به ما داده نمی‌شود، اما در یک مقطع زمانی من موفق شدم چندین دایو شیرجه را از همین برند آمریکایی وارد کشور کنم. در حال حاضر نیز با یک شرکت مالزیایی در حال صحبت هستیم تا بتوانیم دایو‌های شیرجه را از آن‌ها خریداری کنیم. هر دایو شیرجه در حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار دلار است و در صورتی که بخواهیم استخر‌های تهران و حداقل ده استان کشور را مجهز کنیم به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار نیاز داریم.

سعی کرده‌ام به بچه‌های واترپلو حقوقی معادل یک کارمند پرداخت کنم

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی درخصوص بازی‌های پیش رو آسیایی ناگویا گفت: برآورد من در واترپلو کسب مدال است که به نظرم هدفی دست یافتنی است. چین تاکنون بالای ۴۰ بازی رسمی برگزار کرده است و با تیم‌های مثل یونان و مونته نگرو در حال تمرین است. ما در مقابل رقیبی مثل قزاقستان که یکی از تیم های برتر آسیا است همیشه عملکرد خوبی داشته‌ایم و به همین دلیل شانس کسب مدال را برای خودمان قائل هستم. من سعی کرده‌ام به بچه‌های واترپلو حقوقی معادل یک کارمند پرداخت کنم تا بچه‌ها تا حدودی از لحاظ مالی تامین باشند. برای تحقق کسب مدال ما باید هزینه کنیم. ما در اول سال برنامه‌ای را تدوین می‌کنیم، اما در میانه‌های آن‌ها به دلیل بالا رفتن ارز هزینه‌های حضور ما در کشور‌های خارجی بیشتر می‌شود و به همین دلیل گاهی اوقات برنامه‌ها لغو نیز می‌شود.

او ادامه داد: اگر پولی که خرج ورزشی مثل فوتبال می‌شود به ورزش‌های دیگر اختصاص یابد انقلابی در همه ورزش‌ها رخ خواهد داد. برای تجهیز استخر‌های کشور به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار نیاز داریم که پول قرارداد یک بازیکن معمولی فوتبال است. شنا رشته‌ای است که می‌تواند علاوه بر جنبه‌های قهرمانی اش از لحاظ روحی و روانی نیز به افراد کمک کند.

استخر آزادی یک نماد در کشورمان است

رضوانی درخصوص وضعیت استخر آزادی گفت: برای استخر آزادی تلاش زیادی شده است، متاسفانه در جنگ اخیر به استخر صدماتی مثل شکسته شدن شیشه ها، چراغ‌ها وارد شده بود که با هزینه ۷ تا ۸ میلیاردی می‌شود آن را ترمیم کرد. استخر آزادی یک نماد در کشورمان است و مشابه آن استخر المپیک مونیخ است و به نظرم همتای دیگری در جهان ندارد. خوشبختانه سازه بتنی استخر در جنگ صدمه‌ای ندیده است.

او در پایان خاطرنشان کرد: حرف پایانی من آرزوی افتخار و اقتدار برای ایران است.