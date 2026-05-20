پیروزی سنا در برابر اختیارات گسترده ترامپ + فیلم

بالاخره بعد از هفت بار تلاش، سنای آمریکا راه را بر تصمیمات بی‌محاسبه ترامپ بست؛ طرح جدید سنا، نمایش پیروزی‌های کاذب رئیس‌جمهور را به بن‌بست می‌کشاند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیرک پیروزی‌های ترامپ رو به پایان است! سنای آمریکا پس از هفت بار شکست در برابر لابی‌های کاخ سفید، سرانجام موفق شد طرح محدودسازی اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را به مرحله اجرا برساند. این اقدام، پاسخی قاطع به سیاست‌های پرخطر و تصمیمات یک‌جانبه‌ای است که طی ماه‌های گذشته، جهان را با تهدید جنگ‌های بی‌محاسبه مواجه کرده بود.

با اجرای این طرح، قدرتِ برافروختن آتش جنگ از دست رئیس‌جمهوری که تنها به دنبال نمایش قدرت بود، خارج می‌شود. سنا با این حرکت، اعلام کرد که سیاست‌های نظامی آمریکا دیگر تابع هیجانات و تصمیمات بی‌محاسبه‌ی یک فرد نخواهد بود.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش این دروغ راست باشه.
اعتمادی به هیچ گروه یا فرد سیاسی امریکایی نیست.
به قول بختیاری ها هر کدومتون 100تا روباه تو شکم تونه.
۰
۲
پاسخ دادن