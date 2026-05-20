پیروزی سنا در برابر اختیارات گسترده ترامپ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سیرک پیروزی‌های ترامپ رو به پایان است! سنای آمریکا پس از هفت بار شکست در برابر لابی‌های کاخ سفید، سرانجام موفق شد طرح محدودسازی اختیارات جنگی رئیس‌جمهور را به مرحله اجرا برساند. این اقدام، پاسخی قاطع به سیاست‌های پرخطر و تصمیمات یک‌جانبه‌ای است که طی ماه‌های گذشته، جهان را با تهدید جنگ‌های بی‌محاسبه مواجه کرده بود.

با اجرای این طرح، قدرتِ برافروختن آتش جنگ از دست رئیس‌جمهوری که تنها به دنبال نمایش قدرت بود، خارج می‌شود. سنا با این حرکت، اعلام کرد که سیاست‌های نظامی آمریکا دیگر تابع هیجانات و تصمیمات بی‌محاسبه‌ی یک فرد نخواهد بود.