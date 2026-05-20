باشگاه خبرنگاران جوان ؛ گنجعلی - دکتر مرتضی کامل نواب دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی، در نشست خبری با اصحاب رسانه استان سیستان و بلوچستان، ضمن تبیین جایگاه تحزب در نظام جمهوری اسلامی، بر لزوم پیوند میان واقع‌گرایی و آرمان‌خواهی در مسیر حکمرانی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تفاوت بنیادین فلسفه وجودی احزاب در نظام اسلامی با مدل‌های متداول جهانی تصریح کرد: در جمهوری اسلامی، قدرت نه به عنوان یک هدف غایی، بلکه به مثابه ابزاری برای خدمت‌رسانی به آحاد ملت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. احزابی که در این مسیر از مبانی فکری انقلاب فاصله بگیرند، عملاً به عرصه‌ای برای رقابت‌های صرفاً سیاسی و لابی‌گری تقلیل می‌یابند.

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت، عقلانیت انقلابی را رکن اصلی مدیریت کشور دانست و افزود: حکمرانی در تراز جمهوری اسلامی باید مبتنی بر تدبیر، خردورزی و پایبندی به اصول بنیادین انقلاب اسلامی باشد.

دکتر نواب با تأکید بر استمرار آرمان‌های اصیل انقلاب از جمله استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و تحقق تام جمهوری اسلامی، رویکرد راهبردی این جمعیت را «آرمان‌خواهی واقع‌بینانه» عنوان کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف کلان کشور، نیازمند شناخت دقیق از واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی هستیم. حرکت بدون در نظر گرفتن واقعیت‌ها به «توهم» می‌انجامد و تسلیم شدن در برابر وضعیت موجود نیز با روحیه «تحول‌خواهانه» انقلاب در تضاد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای تحولات ساختاری در نظام اداری، فرهنگی و اقتصادی را از ملزومات گام دوم انقلاب خواند و خاطرنشان کرد: دستیابی به پیشرفت‌های علمی و تحقق عدالت اجتماعی، در گرو تکیه بر ظرفیت‌های بومی و اتخاذ رویکرد عقلانی در حکمرانی است که می‌تواند مسیر پیشرفت همه‌جانبه کشور را هموار سازد.

دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت سیستان و بلوچستان نیز در جمع خبرنگاران با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس‌جمهور شهید و شهدای همراه، بر نقش این شهید بزرگوار در خدمت به مردم و تواضع در کنار رنج‌های جامعه تأکید کرد.

محمود جوادیان‌فر با اشاره به روحیه خدمتگزارانه رئیس‌جمهور شهید، نمونه‌هایی از حضور بی‌دریغ ایشان در رویدادهای سخت از جمله سیل جنوب استان را یادآور شد و گفت: ایشان همواره در میان مردم بودند و در بحران‌ها، کنار مردم حضور یافتند.

وی همچنین بیان کرد: ایستادگی امروز کشور در برابر تهدیدات دشمنان تداوم همان تفکر و مسیری است که از امام شهید آغاز شد، مسیری که باعث شده جامعه با وجود فشارهای خارجی، جان تازه بگیرد و در برابر چالش‌ها استوار بماند.