رئیس جمهور اوکراین ادعا کرد که روسیه قصد دارد حملاتی را از بلاروس آغاز کرده و در نهایت کی‌یف را هدف قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که روسیه قصد دارد جبهه جدیدی را در جنگ بگشاید و حملاتی را از کشور بلاروس آغاز کند.

زلنسکی در جلسه‌ای با اعضای سرویس امنیتی اوکراین گفت که حمله روسیه ممکن است از مسیر بلاروس-بریانسک انجام شود و در نهایت پایتخت اوکراین را هدف قرار دهد. 

در همین حال، تنش‌ها بین روسیه و کشور‌های بالتیک افزایش یافته است. روسیه می‌گوید این کشور‌ها به اوکراین اجازه می‌دهند که از خاک آنها برای فرستادن پهپاد به روسیه استفاده شود.

سرویس اطلاعات خارجی روسیه این هفته هشدار داد که اوکراین در حال آماده شدن برای حمله به خاک روسیه از طریق لتونی است و رهبری فعلی لتونی را به «روس هراسی بدوی» متهم کرد.

 این آژانس به صراحت هشدار داد که «مختصات مراکز تصمیم‌گیری در خاک لتونی به خوبی شناخته شده است» و تاکید کرد که «عضویت لتونی در ناتو، کسانی را که با تروریست‌ها همدست هستند، از پاسخ عادلانه مصون نخواهد داشت».

منبع: بریکینگ نیوز

پاسخ پکن به ترامپ با فرش قرمز برای پوتین
سفر قریب‌الوقوع ویتکاف به روسیه
خط بطلان چین بر گزارش ادعایی فایننشنال تایمز
