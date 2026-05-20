باشگاه خبرنگاران جوان- در این جلسه ویدئوکنفرانسی که امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان نیز حضور داشت، ارسلان ازهاری از وزیر راه و شهرسازی و مجموعه مدیران همراه و مدیر عامل شرکت راه آهن که برای تسریع درایجاد سایت لجستیک بسیار دلسوزانه پیگیر بوده‌اند قدردانی کرد.

‌وی با اشاره به اهمیت سایت لجستیک در کردستان خاطرنشان کرد: در سفر سال گذشته وزیرراه و شهرسازی به استان، پیشنهاد ایجاد این سایت با توجه به موقعیت استان مطرح شد و به امید خداوند امروز شاهد تحقق این مسیر هستیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با بیان اینکه مرز رسمی باشماق مریوان که سالانه حدود ۵ میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری دارد و بالغ بر ۸۰ درصد آن در حوزه ترانزیت است، ادامه داد: سایت لجستیک اقدام بسیار خوبی در راستای توسعه حمل و نقل جاده‌ای بار و کالا است و با توجه به ظرفیت راه آهن سنندج تهران، این سایت می‌تواند در توسعه استان بسیار تاثیرگذار باشد.

طبق گفته ازهاری در استان کردستان، نسبت به شناسایی زمین‌های مورد نظر اقدام گردیده و الان آمادگی لازم را داریم که از هفته آینده با معرفی این زمین‌ها به کارشناسان مربوطه بتوانیم مصوبه نهایی در این زمینه را اخذ کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سند آمایش سال ۹۹ نیز به عنوان یکی از مصوبات سند آمایش کشور این موضوع پیش‌بینی شده بود و در شورای برنامه ریزی استان هم به تصویب رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اعلام آمادگی سرمایه گذاران برای اجرای این طرح، گفت:امیدواریم با عنایت خاص وزیر راه و شهرسازی در حداقل زمان ممکن این پروژه عملیاتی شود.

وزیر راه و شهرسازی در این جلسه احداث سایت لجستیک را مهمترین مطالبه استاندار کردستان، مدیران و مجموعه استان از مسئولین دولت چهاردهم نام برد که پیگیری‌های لازم برای تحقق این مهم انجام شده است.

فرزانه صادق گفت: همکاران ما در اسناد بالا دستی مقدمات کار را آماده کردند و مصوب شده است.

وی تاکید کرد: همکاران حوزه حمل و نقل بازدید منطقه‌ای و محلی را در استان انجام دهند و سریع‌تر مستندات، موقعیت زمین‌ها و بررسی‌های فنی داخل استان انجام شود تا درکوتاهترین زمان ممکن سایت به تصویب برسد و انتخاب سرمایه‌گذار در قدم بعدی نیز انجام شود.

بر اساس این گزارش؛ در جلسه شورای اداری استان کردستان که آبان ماه سال گذشته با حضور وزیر راه و شهرسازی در استانداری برگزار شد، راه‌اندازی سایت لجستیک» مطالبه استاندار از وزیر راه بود که با پیگیری‌های استانی در سطح ملی، امروز در جلسه وبیناری با حضور معاون استاندار با راه‌اندازی این سایت موافقت شد.

مطالعات اولیه این پروژه انجام شده و با همکاری بخش خصوصی و استانداری کردستان، مراحل اجرایی آن با فوریت آغاز می‌شود.

این طرح نقش مهمی در تقویت ترانزیت، حمل‌ونقل ترکیبی و اتصال شبکه‌های ریلی و جاده‌ای استان ایفا خواهد کرد.

در ادامه جلسه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بعنوان سازمان مجری ایجاد سایت لجستیک استان مصوب گردید.

منبع: استانداری استان