باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا دهمرده در جلسه شورای هماهنگی مدیران و معاونان سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با حضور دکتر عرب رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار داشت: سیستان و بلوچستان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، شیلات، مرز و حملونقل برخوردار است و این توانمندیها در سند توسعه اجرایی استان بهخوبی دیده شده است.
وی افزود: در تدوین این سند، تلاشهای گستردهای از سوی مجموعه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان انجام شد و بخش کشاورزی نیز سهم قابل توجهی از برنامهها و سرمایهگذاریهای پیشبینی شده را به خود اختصاص داده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: ظرفیتهایی همچون توسعه شیلات، تولید میوههای گرمسیری بهویژه موز و خرما و همچنین گسترش زیرساختهای تولید در این سند مورد توجه قرار گرفته و میتواند زمینهساز جهش در بخش کشاورزی استان شود.
دهمرده با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده میان استانداری سیستان و بلوچستان و بنیاد مستضعفان گفت: در این تفاهمنامه که بیش از ۲۲ همت اعتبار برای آن پیشبینی شده، بخش عمدهای از طرحها به حوزه کشاورزی اختصاص دارد که نشاندهنده اهمیت این بخش در توسعه استان است.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار و مسئولان استانی بیان کرد: در سال گذشته کمکهای قابل توجهی در حوزههایی مانند احیای قنوات، یارانه خوراک دام، افزایش سرمایه صندوقهای حمایتی و ایجاد زیرساختهای مرتبط با تالابها صورت گرفت که نقش مهمی در تقویت بخش کشاورزی داشته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان همچنین توسعه گلخانهها و سایبانها را از سیاستهای مهم کشور در حوزه کشاورزی دانست و گفت: اجرای این برنامهها نیازمند همکاری همه دستگاههای مرتبط است تا تولید در فضاهای کنترلشده گسترش یابد و بهرهوری افزایش پیدا کند.
دهمرده با اشاره به ظرفیت استان در تولید نهالهای کشتبافت افزود: با حمایت از مراکز تحقیقاتی استان میتوان نهالهای کشتبافت موز و خرمای مجول را در داخل استان تولید کرد و علاوه بر تأمین نیاز داخل، زمینه توسعه سطح زیرکشت این محصولات را فراهم ساخت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تأکید کرد: تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان میتواند نقش مهمی در تحویل کامل محصول به مراکز خرید داشته باشد و از ورود واسطهها و خروج محصول از چرخه رسمی جلوگیری کن
وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات انجام شده برای تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی گفت: انتقال کالاهای کالابرگی به فروشگاههای روستایی و اجرای طرح «روستا بازار» از جمله اقداماتی است که موجب کاهش رفتوآمد مردم به شهرها و عرضه مستقیم محصولات با قیمت مناسب شده است.
دهمرده در پایان از حمایتها و همراهی استاندار سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان و مدیران دستگاههای اجرایی در پیشبرد برنامههای توسعه بخش کشاورزی قدردانی کرد.
منبع سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان