گفت‌وگوی تلفنی رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه با جمیله علم‌الهدی همسر شهید رئیسی، پس از حادثه سقوط بالگرد رئیس‌جمهور در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کانال تلگرامی اخبار رهبر شهید انقلاب اسلامی برای نخستین بار گفت‌وگوی تلفنی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای رضوان‌الله‌علیه با خانم علم‌الهدی همسر شهید رئیسی، پس از حادثه‌ی سقوط بالگرد رئیس‌جمهور در روز ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳را منتشر کرد.

متن این گفت‌و‌گو به این شرح است: 

رهبر شهید انقلاب: خدا ان‌شاءالله که به شما اجر بدهد، صبر بدهد، تحمل بدهد تا ایشان برگردد ان‌شاءالله و دل شما خوش بشود.

 همسر شهید رئیسی: الهی آمین.

رهبر شهید انقلاب: ان‌شاءالله. ان‌شاءالله. موفق باشید.

همسر شهید رئیسی: الهی شما سالم باشید.

رهبر شهید انقلاب: به دخترخانم‌ها هم سلام برسانید. به هردوشان.

 همسر شهید: چشم. چشم.

رهبر شهید انقلاب: زنده باشید. خداحافظ شما.

همسر شهید: سلامت باشید.

رهبر شهید انقلاب: به امان خدا.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رهبر معظم انقلاب ، شهید رئیسی ، خانواده شهدا
خبرهای مرتبط
برگزاری مراسم چهلمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب + فیلم
تصاویر منتشر نشده از رهبر شهید انقلاب و شهید لاریجانی
گفت‌وگوی منتشر نشده با حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای درباره ویژگی‌های رهبر شهید انقلاب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
لحظات نفس گیری بود که هیچ وقت فراموش نمی شود. حالمون بد بود. پر از استرس ولی امید داشتیم که خداوند آنها را برگرداند ولی دست تقدیر چیز دیگری را رقم زده بود.
۶
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه دسته گل هایی از دست دادیم
در کار دنیا موندم
۱۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوبان همه شهید شدتد و دنیا طلبام دم از پارادایم میزنند
۱۶
۷
پاسخ دادن
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
بقایی سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده شد
آخرین اخبار
بقایی سخنگوی هیئت مذاکره‌کننده شد
بقائی: حمله به ایران تجاوز نظامی آشکار علیه یک دولت مستقل بود
بقائی: هیچ امتیازی از آمریکا نمی‌خواهیم، حقوقمان را می‌خواهیم
عبور ۳۵ فروند کشتی با هماهنگی سپاه از تنگه هرمز در شبانه‌روز اخیر
جوانی جمعیت دغدغه رهبر شهید انقلاب بود
پزشکیان: رسانه‌های صهیونیستی اجازه نمی‌دهند افکار عمومی واقعیت‌ها را ببیند
دشمنان در صورت خطای مجدد موشک‌هایی را تجربه خواهند کرد که فکرش را نکرده‌اند
آیا آیت‌الله شهید سید ابراهیم رئیسی ترور شد؟
دیدار مجدد وزیر کشور پاکستان با عراقچی
بیانیه وزارت امور خارجه در محکومیت اقدام آمریکا در تحریم سفیر ایران در لبنان
بقائی: تخریب انستیتو پاستور ایران تهدیدی علیه امنیت بهداشتی منطقه است
آمریکا به‌دنبال سناریوی پیروزمندانه است/ برای جنگ آماده‌ایم
سازمان اطلاعات سپاه: ابتکار و تهدید ایران را جدی بگیرید
رد گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره جزئیات مذاکرات پایان جنگ
وزرای امور خارجه ایران و اتریش گفت‌و‌گو کردند
عبور ۳۱ فروند کشتی با هماهنگی نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز
رهبر شهید انقلاب به عنوان «شهید شاخص سال» معرفی شد