باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع خود میگوید که قطر و پاکستان با مشارکت سایر میانجیگران منطقهای (عربستان، ترکیه و مصر) پیشنویس توافقنامه جدیدی را برای صلح و کاهش تنشها بین ایران و آمریکا تدوین کردهاند.
سه منبع میگویند که کشورهای مذکور طی چند روز گذشته برای اصلاح آخرین پیشنهاد و پر کردن شکافها تلاش کردهاند.
به گفته دو مقام عرب و یک منبع صهیونیست، قطر اخیراً پیشنویس جدیدی را به ایالات متحده و ایران ارائه کرده است. منبع چهارم گفت که هیچ پیشنویس جداگانهای از قطر ارائه نشده و این کشور فقط در تلاش است تا شکافهای پیشنهاد قبلی پاکستان را پر کند.
در همین حال، یک مقام عرب گفت که قطریها اوایل این هفته هیئتی را برای مذاکره با مقامات ایران در مورد آخرین پیشنویس به تهران فرستادند.
هر سه منبع تأکید کردند که مشخص نیست آیا ایرانیها با پیشنویس جدید موافقت خواهند کرد یا خیر.
در همین حال، گفته شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عصر سهشنبه به وقت محلی تماس «طولانی و دشواری» با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته است.
یک منبع آمریکایی که از این تماس تلفنی مطلع شده بود، گفت ترامپ به نتانیاهو گفته است که میانجیها در حال کار بر روی سند جدیدی هستند که هم ایالات متحده و هم ایران آن را برای پایان رسمی جنگ و آغاز یک دوره ۳۰ روزه مذاکره در مورد مسائلی مانند برنامه هستهای ایران و باز شدن تنگه هرمز امضا خواهند کرد.
دو منبع صهیونیست گفتند که نتانیاهو و ترامپ در مورد ادامه مسیر اختلاف داشتهاند و یک منبع آمریکایی میگوید که پس از اتمام مکالمه، نتانیاهو بسیار خشمگین شده بود.
این گزارش در حالی منتشر شده که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ساعاتی پیش گفت که برای موفقیت مذاکرات، ایالات متحده باید به «دزدی دریایی» خود علیه کشتیهای ایرانی پایان دهد و با آزادسازی اموال بلوکه شده موافقت کند. او همچنین تاکید کرد که حملات علیه لبنان باید پایان پیدا کند.
منبع: آکسیوس