وبگاه آمریکایی ادعا می‌کند سند جدیدی تنظیم شده که در صورت امضا شدن به جنگ پایان خواهد داد و آغازی بر یک دوره ۳۰ روزه برای گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از منابع خود می‌گوید که قطر و پاکستان با مشارکت سایر میانجیگران منطقه‌ای (عربستان، ترکیه و مصر) پیش‌نویس توافقنامه جدیدی را برای صلح و کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا تدوین کرده‌اند.

سه منبع می‌گویند که کشور‌های مذکور طی چند روز گذشته برای اصلاح آخرین پیشنهاد و پر کردن شکاف‌ها تلاش کرده‌اند.

به گفته دو مقام عرب و یک منبع صهیونیست، قطر اخیراً پیش‌نویس جدیدی را به ایالات متحده و ایران ارائه کرده است. منبع چهارم گفت که هیچ پیش‌نویس جداگانه‌ای از قطر ارائه نشده و این کشور فقط در تلاش است تا شکاف‌های پیشنهاد قبلی پاکستان را پر کند.

در همین حال، یک مقام عرب گفت که قطری‌ها اوایل این هفته هیئتی را برای مذاکره با مقامات ایران در مورد آخرین پیش‌نویس به تهران فرستادند.

هر سه منبع تأکید کردند که مشخص نیست آیا ایرانی‌ها با پیش‌نویس جدید موافقت خواهند کرد یا خیر.

در همین حال، گفته شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا عصر سه‌شنبه به وقت محلی تماس «طولانی و دشواری» با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشته است.

یک منبع آمریکایی که از این تماس تلفنی مطلع شده بود، گفت ترامپ به نتانیاهو گفته است که میانجی‌ها در حال کار بر روی سند جدیدی هستند که هم ایالات متحده و هم ایران آن را برای پایان رسمی جنگ و آغاز یک دوره ۳۰ روزه مذاکره در مورد مسائلی مانند برنامه هسته‌ای ایران و باز شدن تنگه هرمز امضا خواهند کرد.

دو منبع صهیونیست گفتند که نتانیاهو و ترامپ در مورد ادامه مسیر اختلاف داشته‌اند و یک منبع آمریکایی می‌گوید که پس از اتمام مکالمه، نتانیاهو بسیار خشمگین شده بود.

این گزارش در حالی منتشر شده که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، ساعاتی پیش گفت که برای موفقیت مذاکرات، ایالات متحده باید به «دزدی دریایی» خود علیه کشتی‌های ایرانی پایان دهد و با آزادسازی اموال بلوکه شده موافقت کند. او همچنین تاکید کرد که حملات علیه لبنان باید پایان پیدا کند.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بنیامین نتانیاهو ، توافق آتش‌بس
خبرهای مرتبط
تماس تلفنی اردوغان و ترامپ درباره مسائل منطقه
ادعای العربیه: ممکن است پیش‌نویس توافق ایران تا فردا تکمیل شود
تعمیق بی‌سابقه هماهنگی نظامی امارات با رژیم اسرائیل و سنتکام
دیدار پوتین با نخست وزیر چین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۹:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر دوی این ها تو همین دنیا تاوان جنایت هاشون رو میدن صبر کن
۲۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ما باید علت اینکه ترامپ به طور مداوم بر طبل جنگ می‌کوبد را متوجه شویم اگر ما آن‌طور که لازم است منافع دشمن را هدف قرار نداده ایم این‌بار باید چنان (در ابعاد عمق و شدت) به گستاخی و شرارت دشمن پاسخ دهیم که دیگر هرگز هوس جنگ نکند.
۱۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
امیدوارم مسئولین فریب این خبیث را نخورند
این کودک خوار کثیف دارد وقت می خرد تا آتش بس را تا شش ماه تمدید کند؛
چون از آمریکا با کشتی باربری تا اینجا هم شش ماه زمان می برد تا سلاح ها را در پایگاه های خود در اردن، پاکستان، ترکیه، و دیگر سرسپرده هایش پیاده کند لذا ایران باید قبل از رسیدن سلاح، کارش را تمام کند
۱۴
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بخدا اگه این نتانیاهو یک روز قبل از اینکه جنگی راه نینداخته باشه و آدمی نکشته باشه تونسته باشه صبحونه ای بخوره
خدا عاقبت بشر را با وجود افکار متوهم و فاشیستی و نژادپرستی یهودی بخیر کنه
۱۵
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
می خواهد مسابقات جام جهانی که تمام شد بعد حمله کند توافق نمی شود
۳
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ ونتاویابو مثل زنوشوهری هستن که باهم اختلاف دارن ترامپ بایداز نتانیاو اجازه بگیره چون خرجشو زنش میده 😄
۱۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید برای سر این دو تروریست جایزه بگذاریم
مرگ بر جفتشون
۲۱
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سوسک های کثیف آمریکایی و صهیونیستی در یک قاب
۱۴
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا دنیا را از شر این دو کثافت نجات بده
۱۶
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چهره نتایاهو رو نگاه کنید چقدر وحشتناک و زشت شده
۱۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی.
۱۴
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ بخوای نخوای یهودی و اسرائیل باید و باید از جهان حذف بشه آنها ماننده موش ترسیده اند و به تو پناه آورده اند و اصلا برای ما مهم نیست چه جایگاهی در پیش تو دارند و خودت هم اصلا مهم نیستی پس بشین سره جات تو فقط ثروتت را بیشتر کردی برای خانواده انگلت وجهان را دچار جنگ کرده ای
۱۸
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
من نمی‌دونم چرا نتانیاهو رییس جمهور آمریکا نمیشه که رییس جمهور آمریکا آنقدر برا هر کاری نخواد ازش اجازه بگیره
۹
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۳۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی این سگ دلقک به پتایابو گزارش میده نه به سنا تورهای آمریکایی
۱۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوباره همان بازی جنگ آتش بس مذاکره سرکار گزاشتن ومهلت دادن الکی وحقه ودوباره غافلگیری وکشتار بی رحمانه وجنگ ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان
۲۱
۱۲
پاسخ دادن
۱۲
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
توقف فروش تسلیحات به تایوان در پی جنگ ایران
انتقاد لاوروف از سیاست سلطه‌گری آمریکا و پیشروی ناتو به سمت شرق
تحلیل بلومبرگ از خسارت‌های جنگ ایران/ سرنگونی ۲۴ پهپاد ریپر و خسارت یک میلیارد دلار
فلسطین از نامزدی کرسی نایب‌رئیسی سازمان ملل کناره‌گیری کرد
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا