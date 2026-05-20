مردم ولایتمدار رشت در هشتاد و یکمین اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی در میدان شهدای ذهاب این شهر ندای «پیرو امر رهبریم» سر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هشتاد و یکمین اجتماع خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی امشب (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) با حضور مردم مقاوم و انقلابی رشت در میدان شهرداری (شهدای ذهاب) این شهر برگزار شد.

شرکت کنندگان این تجمع شبانه با اهتزاز پرچم‌های خوشرنگ جمهوری اسلامی یک صدا با هم نوای «پیرو امر رهبریم، پیرو امر رهبریم»، «نه یک قدم جلوتریم، نه یک قدم عقب تریم» خواندند.

مردم دیار میرزا کوچک خان همچنین ضمن لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب، بر تداوم ایستادگی و مقاومت، حفظ «سنگر خیابان» تا پیروزی نهایی و اتحاد و انسجام ملی تأکید کردند.