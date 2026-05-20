باشگاه خبرنگاران جوان - دهها تن از فعالان ناوگان صمود در اعتراض به ربوده شدنشان از سوی رژیم اشغالگر دست به اعتصاب غذا زدند.
«ناوگان جهانی صمود» روز سهشنبه اعلام کرد که بیش از ۸۷ فعال در اعتراض به ربوده شدنشان توسط رژیم اشغالگر و در همبستگی با ۹۵۰۰ اسیر فلسطینی در زندانهای این رژیم، دست به اعتصاب غذا زدهاند.
این ناوگان در پیامی در حساب خود در شبکه «ایکس» اعلام کرد: برای دومین بار طی سه هفته، ارتش اسرائیل که مدعی است «اخلاقیترین ارتش» است، همراهان ما را از آبهای بینالمللی ربوده است.
این ناوگان افزود: «در اعتراض به این ربایش غیرقانونی و در همبستگی با بیش از ۹۵۰۰ اسیر فلسطینی که در زندانهای اسرائیل نگهداری میشوند، دستکم ۸۷ شرکتکننده اعلام اعتصاب غذا کردهاند.»
ناوگان جهانی صمود خواستار آزادی تمامی بازداشتشدگان شد و از دولتها خواست این اقدام را که از مصادیق دزدی دریایی به شمار میرود، محکوم کنند.
همچنین این ناوگان خواستار رفع محاصره نوار غزه، آزادی تمامی ربودهشدگان از ناوگان صمود و نیز آزادی همه اسیران فلسطینی شد.
در اواخر شامگاه سهشنبه، رژیم اشغالگر در بیانیهای از سوی وزارت خارجه خود اذعان کرد که تمامی ۴۳۰ فعال «ناوگان جهانی صمود» را ربوده و آنان را به کشتیهای خود منتقل کرده است.
در این بیانیه آمده است: «تمامی ۴۳۰ فعال به کشتیهای اسرائیلی منتقل شدهاند و در مسیر انتقال به اسرائیل هستند؛ در آنجا خواهند توانست با نمایندگان کنسولی خود دیدار کنند.
پیشتر در روز سهشنبه، اتاق عملیات بحران «ناوگان جهانی صمود» اعلام کرده بود که «ارتش اشغالگر اسرائیل بهطور غیرقانونی علیه تمامی کشتیهای ناوگان در آبهای بینالمللی مداخله کرده و فعالان را بازداشت کرده است.»
در این بیانیه افزوده شده است که آخرین کشتی که هدف این مداخله قرار گرفت، کشتی «لینا النابلسی» بوده است.