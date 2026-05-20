براساس اعلام شرکت آبفای قم، جریان آب در روز پنجشنبه در منطقه جمکران دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان --شرکت آب و فاضلاب استان قم  اعلام کرد: به اطلاع شهروندان گرامی می‌رساند به دلیل عملیات اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی، جریان آب پنجشنبه، مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه در محدوده مناطق زیر دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت خواهد شد:

جمکران ۱۲ متری ولیعصر همراه با فرعی‌های منشعب از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۷:۰۰

همشهریان گرامی؛ به منظور جلوگیری از بروز خسارات احتمالی، لطفا از خاموش بودن پمپ‌های آب، در زمان تعمیرات فوق، اطمینان حاصل فرمایید. 

 تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های عزیز در شهر‌ها و روستا‌های استان است.

 

