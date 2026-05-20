ترامپ با لحنی جنگ‌طلبانه ادعا کرد ایران و آمریکا «درست در مرز رسیدن به توافق یا از سرگیری جنگ» هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون ایران، گفت که تهران و واشنگتن «درست در مرز رسیدن به توافق یا از سرگیری جنگ قرار دارند». 

رئیس جمهور آمریکا با تکرار اظهارات جنگ‌طلبانه خود، گفت: «اگر به پاسخ درست نرسیم، این اتفاق می‌تواند خیلی سریع رخ دهد» و گفت که «چند روز دیگر» برای گفت‌و‌گو‌ها فرصت خواهد بود.

پیش از این، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که قطر و پاکستان با مشارکت سایر میانجیگران منطقه‌ای (عربستان، ترکیه و مصر) پیش‌نویس توافقنامه جدیدی را برای صلح و کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا تدوین کرده‌اند. گفته شده سند جدیدی تنظیم شده که در صورت امضا شدن به جنگ پایان خواهد داد و آغازی بر یک دوره ۳۰ روزه برای گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

به طور جداگانه، رسانه العربیه به نقل از منابع خود مدعی شد که «تلاش‌های جدی» برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق بین ایران و آمریکا در جریان است. این رسانه در ادامه گزارش خود ادعا کرد که فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر کند تا اعلام کند که پیش‌نویس نهایی توافق تکمیل شده است.

شایان ذکر است که ایران اعلام کرده همواره و برای هر سناریویی آماده خواهد بود و در صورت نقض آتش‌بس، فورا و با تمام قوا پاسخ مناسب خواهد داد.

منبع: آکسیوس

تماس تلفنی اردوغان و ترامپ درباره مسائل منطقه
ادعای العربیه: ممکن است پیش‌نویس توافق ایران تا فردا تکمیل شود
آکسیوس: ترامپ به نتانیاهو درباره مذاکرات یک ماهه با ایران خبر داد
ترامپ: درباره ایران عجله‌ای ندارم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ توافق واقعی صورت نخواهد گرفت ، برای چندمین بار گول نخورند . انها فکر میکنند طبق الگوی جنگ ۸ ساله سرانجام ما را وادار به قبول شرایطشان خواهند کرد. یهود تا نابودی کامل ایران دست بردار نیست ، حتی اگر امریکا دست بردارد. رسیدن به پیروزی امکان پذیر هست اما هرچه ضربه اقتصادی ما به غرب شدیدتر شود (کمبود انرژی ،بالا رفتن تورم ، افت ارزش بازار سهام غربی و ….) پیروزی زودتر بدست میاید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثل ماست داره قیمت نفت رو کنترل میکنه
Iran (Islamic Republic of)
سید هادی
۰۷:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
«مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید؛ کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمیکند»
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
کسی که دنبال رو رژیم کثیفی مثل اسرائیل هست خیلی کثیف تر وپستر از اونه دیگه خبرها واعلانیهای این پست فرت را پخش نکنید ونمایش ‌وخبرهای اورا تحریم کنید .
او با حرفهایش ورفتار یه جنگ روانی راه انداخته که از کثافت کاری جزیره اپستین نجات پیدا کند.
لعنت خدا برتمام مشرکین بخصوص ترامپ ونتانیاهو کثیف وپست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران از وقتی که پایگاه های رژیم اشغالگر و آمریکا رو تووی اربیل و کشورهای عربی رد، اینجا هر هفته بارش باران براهه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دهن اینو فقط یک چیز می‌بنده و باعث پایان جنگ میشه ساخت سلاح هسته‌ای وسلام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی نیست به این سگ زرد بگه خفه شو دزد پدر سوخته گردن کش . دریغ است که ایران ویران شود کنام خوکان و جودان و سگ زردان شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا به دنبال فریب مجدد از طریق مذاکرات است و با چند ترور جنگ را آغاز میکند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام به همه رزمندگان عزیز و مسعولین وفادار و زحمتکش ، یگ مثلی از قدیم‌ها هست ،، مردی خرش پر از باربودا رسید به رودخانه از آب می‌ترسید و رد نمیشد وخر را گتک میزد ، مرد دانائی دید وگغت حیوان رانزن باکتک رد نمی شود ، اورا نازش کن بارفاقت کاری کن بارت را برساند آنطرف رودخانه بعد هرچه خواهی اورا بزن،، ترامپ از اون خراحمقتر است واز خودراضی ،، ، باید آخرش بگوید پیروز شده ، ، ایانمیشود یگ سری حرفها را محرمانه زد ،، ایران باید فقط برود فوی شود تا دیگر کسی در دنیا نتواند به اوچپ نگاه کند ، یاعلی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۴۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی از نظامیان آمریکایی ازش سوال میکنند چرا مدرسه میناب را هدف قرار دادید و کودکان و غیر نظامیان را کشته اید در جواب می‌گوید داخل مدرسه موشک و مهمات مخفی کرده بودند خب اصلا حرف تو عوضی درست اونجا مهمات بوده که نبوده اگر قصد و غرض برای کشتن بیگناهان نداشتید صبر میکردید و قتی مدرسه تعطیل میشد هیچکس نبود اونجا را میزدید پس معلوم هست شما ها دست پرورده ترامپ کودک خور کودک ازار جزیره اپستین هستید فقط با کشتن بیگناهان امورات شما میگذرد
Iran (Islamic Republic of)
B
۰۵:۰۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت به غرب کثیف🇮🇷رژیم شیطان پرست غرب مطمئن باشید ترامپ و همه ی افرادی که تو کاخ سفید کار کردن و میکنن شیطان پرستن و کلن با حکومت های مذهبی مشکل دارن تو کتاب های مقدس گفته زمان های آخر مامورین دجال میان که راهو برای اومدن دجال باز کنن و هر کی قبول نکنه همراه دجال باشه رو میکشن دقیقا مثل الان که این همه افراد رو تو ایران فلسطین غزه شهید کردن چون قبول نکردن با شیطان باشن
Iran (Islamic Republic of)
🇦🇫آرمین ازمری
۰۵:۰۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالم بهم میخوره این سگ زرد رو میبینم اصلا هم قدرتی نداره حزب های مخفی مخصوصا صهیونیست ها آمریکا رو میگردونن صهیونیست ها جزو قشر ثروتمند و با نفوذ تو آمریکا هستن شرکت ها همه چی مال اونه است پس قدرت هم دست اونهاست اسرائیل هم پایگاه اونها تو خاورمیانه هست یه مشت شیطان پرست منحرف یه مشت تروریست خون ریز و قاتل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۲۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دارند بر طبل جنگ میکوبند
Iran (Islamic Republic of)
🥶 قندیل نمکپاش🥶
۰۳:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
🥳🥳🥳🥳🥳 اینترنت بین المللی وصل شددددد 🥳🥳🥳🥳🥳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دروغگو
