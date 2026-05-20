باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهارنظر خود پیرامون ایران، گفت که تهران و واشنگتن «درست در مرز رسیدن به توافق یا از سرگیری جنگ قرار دارند».

رئیس جمهور آمریکا با تکرار اظهارات جنگ‌طلبانه خود، گفت: «اگر به پاسخ درست نرسیم، این اتفاق می‌تواند خیلی سریع رخ دهد» و گفت که «چند روز دیگر» برای گفت‌و‌گو‌ها فرصت خواهد بود.

پیش از این، وبگاه آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که قطر و پاکستان با مشارکت سایر میانجیگران منطقه‌ای (عربستان، ترکیه و مصر) پیش‌نویس توافقنامه جدیدی را برای صلح و کاهش تنش‌ها بین ایران و آمریکا تدوین کرده‌اند. گفته شده سند جدیدی تنظیم شده که در صورت امضا شدن به جنگ پایان خواهد داد و آغازی بر یک دوره ۳۰ روزه برای گفت‌و‌گو درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهد بود.

به طور جداگانه، رسانه العربیه به نقل از منابع خود مدعی شد که «تلاش‌های جدی» برای نهایی کردن پیش‌نویس توافق بین ایران و آمریکا در جریان است. این رسانه در ادامه گزارش خود ادعا کرد که فرمانده ارتش پاکستان ممکن است فردا (پنجشنبه) به ایران سفر کند تا اعلام کند که پیش‌نویس نهایی توافق تکمیل شده است.

شایان ذکر است که ایران اعلام کرده همواره و برای هر سناریویی آماده خواهد بود و در صورت نقض آتش‌بس، فورا و با تمام قوا پاسخ مناسب خواهد داد.

منبع: آکسیوس