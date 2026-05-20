منابع خبرى تركيه از تماس تلفنی میان روسای جمهور ترکیه و آمریکا خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه ترکیه‌ای از تماس تلفنی میان روسای جمهور ترکیه و آمریکا خبر داد.

رسانه خبری «تی‌آرتی ورلد» شامگاه چهارشنبه گزارش داد «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه با «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تماس تلفنی برقرار کرده است.

این رسانه ترکیه‌ای گزارش داد: «طی این تماس تلفنی، روابط دوجانبه و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بحث قرار گرفت.»

اردوغان با اشاره به تحولات منطقه غرب آسیا به ترامپ گفته است: «تصمیم برای تمدید آتش‌بس در درگیری‌های منطقه ما، تحولی مثبت است. همچنین، دستیابی به راه‌حل معقول در مورد مسائل مورد اختلاف امکان‌پذیر است و حمایتی که ما از ابتکارات سازنده ارائه دادیم، ادامه خواهد یافت.»

وی افزود: «ایجاد فضای پایدار در سوریه، دستاورد مهمی برای کل منطقه ما خواهد بود و حمایت ترکیه از سوریه بدون وقفه ادامه خواهد یافت. همچنین، باید اقداماتی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در لبنان انجام شود.»

رئیس‌جمهور ترکیه به همتای آمریکایی خود خاطرنشان کرد: «مقدمات اجلاس ناتو در آنکارا در حال انجام است. ما تمام تلاش خود را برای اطمینان از موفقیت این اجلاس از هر نظر به کار می‌گیریم.»

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
جفتشون .... اپستینی هستند مخصوصاً ترامپ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران تسلط بر تنگه هرمز هرگز نباید ازدست بدهد
