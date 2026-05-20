اسپانیا می‌گوید اتحادیه اروپا را برای اتخاذ تدابیری علیه وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا رفتار مقامات صهیونیست با فعالان ناوگان صمود را محکوم کرده و اعلام کرد که ممنوعیت ورود «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی به سراسر اتحادیه اروپا را پیگیری می‌کند.

سانچز در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به ویدئو‌های منتشر شده از رفتار نامناسب با اعضای ناوگان صمود، نوشت: «تصاویر وزیر اسرائیلی (بن گویر) که اعضای ناوگان بین‌المللی حمایت از غزه را تحقیر می‌کند، غیرقابل قبول است. در ماه سپتامبر، من ممنوعیت دسترسی این شخص به خاک اسپانیا را اعلام کردم. اکنون ما در بروکسل تلاش خواهیم کرد تا این تحریم‌ها فورا در مقیاس اروپایی گسترش یابد.»

«ناوگان جهانی صمود» شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که همه کشتی‌های شرکت‌کننده در این ناوگان که به سمت نوار غزه در حرکت بودند، از سوی نیروی دریایی رژیم صهیونیستی توقیف شده‌اند. 

در ادامه، ویدئویی منتشر شد که فعالان ناوگان را با دست‌های بسته و در حال زانو زدن نشان می‌داد. در این ویدئو، بن گویر مشغول تمسخر و تحقیر فعالان حامی فلسطین بود. انتشار این ویدئو بسیار جنجال برانگیز شده و چندین کشور از جمله ایتالیا، فرانسه، هلند و کانادا سفرای رژیم صهیونیستی را فراخواندند تا «خشم» خود را نسبت به این نحوه برخورد نشان دهند.

جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، در بیانیه‌ای گفت: «تصاویر وزیر اسرائیلی غیرقابل قبول است. غیرقابل قبول است که این معترضان، از جمله بسیاری از شهروندان ایتالیایی، مورد چنین رفتاری قرار گیرند که کرامت انسانی آنها را نقض می‌کند.»

ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه نیز رفتار بن گویر را «غیرقابل قبول» خواند و خواستار آزادی شهروندان فرانسوی «در اسرع وقت» شد.

آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا این ویدئو را «عمیقا نگران‌کننده» خواند و افزود که اتاوا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار خواهد کرد.

وزارت امور خارجه پرتغال نیز «رفتار غیرقابل تحمل» بن گویر را به شدت محکوم کرد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: پدرو سانچز ، اتحادیه اروپا ، رژیم صهیونیستی
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
زیادی تلاش نکن نتیجه ای نداره
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۱۳:۱۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بن گویر و تمام سران رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش، در حقیقت جانداران وحشی درنده هستند،کسانیکه بیش از شصت هزار نفر را در غزه که بیش از بیست هزار نفر آن کودک بودند را نسل کشی کرده و هزاران نفر را در سوریه لبنان ایران و...به خاک و خون کشیده را نمی شود اسمشان را انسان گذاشت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
فیلمشونه
Iran (Islamic Republic of)
fareeborz
۰۶:۳۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اول ماشالله هزاران ماشالله به داشمون اسپانیا. .. ریخت و قیافه این بن گورکن یاد خون اشام توی فیلمهای کریح میندازن میندازه . مردک گور به گور همه چی شون فرق داره .. واحد پول شکل. ادم یاد پشگل میفته. این از ریخت و قیافه هاشون یکی از یکی بدترکیب تر کریح تر .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تلاش نمیخواد! نذاربیاد!
