استون ویلا با پیروزی مقابل فرایبورگ عنوان قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در چارچوب فینال لیگ اروپا تیم‌های فوتبال استون ویلا و فرایبورگ در ورزشگاه بشیکتاش پارک شهر استانبول به مصاف یکدیگر رفتند.

استون ویلا با توجه به قدرت تهاجمی میل به حمله بیشتری داشت و در سوی مقابل فرایبورگ بیشتر به دنبال ضد حملات بود.

در دقیقه ۴۱ مورگان راجرز ارسالی در محوطه جریمه انجام داد و یوری یوری تیلمانس با شوتی سر ضرب و سنگین دروازه فرایبورگ را باز کرد و استون ویلا را پیش انداخت.

در ادامه بازهم شاگردان اونای امری میل به حمله داشتند و در دقیقه ۳ +۴۵ امیلیانو بوندیا با شوتی کات دار و تماشایی از پشت محوطه جریمه دروازه فرایبورگ را باز کرد تا هواداران از دیدن این سوپرلیگ هیجان زده شوند.

نیمه اول با برتری ۲ - ۰ استون ویلا به پایان رسید.

در نیمه دوم بازیکنان فرایبورگ با هدف جبران گل‌های خورده پا به میدان گذاشتند، اما در دقیقه ۵۸ پاس امیلیانو بوندیا در دهانه دروازه با سماجت مورگان راجرز تبدیل به گل سوم استون ویلا شد.

در نهایت استون ویلا با نتیجه ۳ - ۰ به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی لیگ اروپا را به دست آورد.

قهرمانی استون ویلا در لیگ اروپا

جشن قهرمانی استون ویلا

استون ویلا آخرین باری که قهرمانی در اروپا کسب کرده بود به فصل ۱۹۸۲ - ۱۹۸۱ برمی گردد که آن‌ها در فینال جام باشگاه‌های اروپا با برتری ۱ - ۰  مقابل بایرن مونیخ قهرمان شدند و اونای امری موفق شد پس از ۴۴ سال طلسم عدم موفقیت استون ویلا در رقابت‌های اروپایی را بشکند تا آن‌ها باز هم طعم قهرمانی در اروپا را بچشند.

اونای امری سرمربی موفق اسپانیایی در ششمین فینال خود، به پنجمین قهرمانی‌اش در لیگ اروپا دست پیدا کرد. او سه بار با سویا و یک بار با ویارئال قهرمان لیگ اروپا شده بود و فقط با آرسنال در فینال ناکام بود.

برچسب ها: لیگ اروپا ، استون ویلا ، فرایبورگ
لیگ اروپا؛
استون ویلا و فرایبورگ فینالیست شدند
لیگ برتر انگلیس؛
منچستریونایتد در رده سوم جدول ماند/ برایتون امیدوار شد + فیلم
لیگ اروپا؛
صعود مقتدرانه استون ویلا/ براگا در اسپانیا کامبک زد
