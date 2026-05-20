باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پیام تلویزیونی خود ضمن گرامیداشت دو مناسبت تقویمی، به تشریح آخرین مصوبات و تأکیدات رئیس‌جمهور در نشست‌های تخصصی پرداخت.

وی گفت: امروز در تقویم دو مناسبت داریم؛ یکی روز ملی جمعیت است که جا دارد خداقوت بگویم به دبیر ستاد ملی جمعیت، خانم مرضیه وحیددستجردی، که یکی از زنان فرهیخته کشور هستند و تلاش می‌کنند موضوع جمعیت را به عنوان یکی از راهبرد‌های کشور سامان دهند و انگیزه کافی برای رواج فرزندآوری ایجاد کنند. البته رابطه فرزندآوری، اقتصاد و آینده به هم تنیده است.

سخنگوی دولت بیان کرد: روز شهدای خدمت را نیز گرامی می‌داریم و یاد شهید رئیسی، شهید امیرعبداللهیان و امام جمعه شهید آقای آل‌هاشم را پاس می‌داریم. ان‌شاءالله روح همه آنها شاد باشد و خدا به ما کمک کند در مدت فعالیت‌مان چنان باشیم که روح شهدا از ما راضی باشد و شرمنده تاریخ ایران نباشیم.

مهاجرانی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: در ادامه نشست‌های رئیس‌جمهور با وزارتخانه‌ها، نشستی با مدیران وزارت نیرو برگزار شد. آب و برق دو کالای حیاتی و اساسی هستند که دولت موظف به تأمین آنهاست. در طول این مدت نیز با ناترازی‌ها و آسیب‌هایی مواجه بودیم. رئیس‌جمهور ضمن تشکر از مدیران این حوزه و فعالیتشان در ایام جنگ، رهنمود‌هایی داشتند مبنی بر اینکه باید با رویکرد‌های جدید با این قضیه مواجه شویم، چرا که رویکرد‌های پیشین ممکن است پاسخگو نباشد.

وی گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانشی ارزشمند و رشته‌های دانشگاهی می‌تواند به این حوزه کمک کند. توجه به منابع آب و انرژی در کشور صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به امنیت ملی، پایداری اجتماعی و تاب‌آوری کشور مرتبط است. این موضوع از یک سو به زیست مردم و از سوی دیگر به مسائل محیط‌زیستی گره خورده و کاملاً میان‌رشته‌ای است. رئیس‌جمهور تأکیدات جدی در این زمینه داشتند.

وی افزود: رئیس‌جمهور همچنین تأکید کردند که دستگاه‌های نظارتی با همکاری قوه قضائیه باید برخورد قاطع، بازدارنده و بدون اغماض داشته باشند، به‌ویژه با کسانی که چاه‌های غیرمجاز حفر می‌کنند و برداشت غیرمجاز از سفره‌های زیرزمینی دارند که سبب فرونشست زمین و خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند.

سخنگوی دولت گفت: رئیس‌جمهور در نشست استانداران سراسر کشور تأکید کردند که استانداران پرچمداران مشارکت ملی برای عبور از شرایط جنگی هستند. بیش از ۲۰ استان ما به طور مستقیم درگیر جنگ بودند و تعدادی از استان‌ها نیز به طور غیرمستقیم متأثر شدند. بدیهی است که استانداران به عنوان بالاترین مقام هر استان تلاش کردند وضعیت را ثابت نگه دارند؛ چه استان‌هایی که مستقیم درگیر جنگ بودند مانند تهران، بوشهر، هرمزگان و اصفهان، چه استان‌هایی مانند گیلان، مازندران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و خراسان شمالی که تأثیر مستقیم جنگ در آنها کمتر بود، اما به دلیل جابه‌جایی جمعیت، فشار‌هایی را متحمل شدند.

وی افزود: در همین زمینه تأکید شد که استانداران باید برای مسائل پیچیده امروز رویکرد حل‌مسئله داشته باشند. در شرایط فشار و محدودیت راهی نیست جز اینکه به سراغ قوه خلاقه، مشارکت با مردم و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهی برویم. در طول سنوات گذشته به دلیل رویکرد‌های آموزش عالی، دانشگاه‌های متعددی داریم و ظرفیت‌های نخبگانی در استان‌ها متنوع و متکثر است. استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند کمک کند استان‌ها مدل بومی خود را برای حل مسئله پیدا کنند.

مهاجرانی ادامه داد: دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در بازدید از سازمان امور اداری و استخدامی به موضوع پرمخاطب «تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی» پرداختند. رویکرد مثبت رئیس‌جمهور در دستور کار دولت قرار دارد و پس از نهایی شدن و جمع‌بندی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی گفت: معاون اول تأکید کرد که نیرو‌های شرکتی از دولت نهم با هدف خرید خدمات و جلوگیری از افزایش بدنه دولت شکل گرفتند، اما این روند با تغییراتی که در آن به وجود آمد، نتوانست به هدف خود برسد. با این حال، این موضوع نافی تلاش‌های نیرو‌های شرکتی نیست. هرجا سیاست‌گذار نتواند هدفی را محقق کند، ناشی از ضعف سیاست‌گذاری و اجراست، نه اینکه نقص به کارکنان برگردد.

وی افزود: تأکید شد که هدف اصلاحات ساختاری و تحول نظام اداری، ارائه خدمات بهتر به مردم است. اصولاً تمام دستگاه‌های دولتی در راستای خدمت‌رسانی به مردم و افزایش رفاه عمومی تلاش می‌کنند و یکی از راهبرد‌های این زمینه با عنوان «طرح فواد» بسیار مورد استقبال قرار گرفته است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در ادامه پیام تلویزیونی خود به تشریح تسهیلات بیمه بیکاری، طرح «هزار میدان» و وضعیت تسهیلات روستایی پرداخت و بر همدلی ملی برای عبور از شرایط دشوار تأکید کرد.

وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که فرایند بیمه بیکاری تسهیل شده و یک مرکز تماس تلفنی ایجاد شده که ۱۸ ساعت در شبانه‌روز خدمات ارائه می‌دهد. از هفته آینده، متقاضیان بیمه بیکاری می‌توانند از طریق بیش از ۵ هزار دفتر پیشخوان دولت در سراسر کشور نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

سخنگوی دولت افزود: امیدواریم کمتر شاهد تعدیل نیرو و بیمه بیکاری باشیم، اما اصولاً بیمه بیکاری موضوعی است که در فصل بهار در طول سنوات با تعدادی مراجعه مواجه بوده‌ایم. بدیهی است در شرایط اقتصادی کنونی، تلاش دولت بر حفظ اشتغال پایدار است و از سوی دیگر مکلفیم به عنوان دولت، زیرساختی فراهم کنیم که عزیزانی که می‌خواهند از این مزیت استفاده کنند، بتوانند بدون مشکل به حق خود دست یابند.

مهاجرانی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرحی با عنوان «طرح هزار میدان» معرفی کرده است. در این طرح، علاوه بر برپایی نمایشگاه‌هایی برای مشاغل خانگی در استان‌ها، اتصال مشاغل خانگی به فروشگاه‌های اینترنتی و استفاده از ظرفیت آموزش (مانند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و وزارت آموزش و پرورش در بخش متولی مراکز فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌ها) با هدف توانمندسازی بیشتر، مهارت‌افزایی بیشتر و معرفی بهتر محصولات خدماتی - از جمله عکاسی از محصولات - انجام می‌شود.

وی گفت: بانک توسعه تعاون تسهیلاتی برای این عزیزان پیش‌بینی کرده است. بانک مرکزی نیز اعلام کرد که دستورالعمل اجرایی تسهیلات روستایی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است. سقف فردی این تسهیلات تا ۵۰۰ میلیون تومان با تضامین لازم و ضمانت سفته زنجیره‌ای است و افراد مشمول می‌توانند استفاده کنند.

وی افزود: تأکید شده است که نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی، ۵ درصد است و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه و سپس تخصیص دهد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع انسجام ملی تأکید کرد: در طول ۸۰ شبی که مردم در خیابان‌ها حضور دارند، مراعات همدیگر را می‌کنند و با مدارا، رواداری و همدلی، تنوع و تکثر را به رسمیت می‌شناسند. سعی می‌کنند در حین عبور از کوچه، صدای بلندگو به بیماران، سالمندان و کودکان آزار ندهد، اما خیابان را پرقدرت نگه داشته‌اند. ما ایرانیان باید با در کنار هم ایستادن از این روز‌های دشوار عبور کنیم.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت