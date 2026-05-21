سخنگوی باشگاه پرسپولیس مدعی شده است که پرسپولیس به عنوان نایب قهرمان نیم فصل باید سهمیه آسیا را بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - علی بازگشا سخنگوی باشگاه پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال بیان کرده که نامه باشگاه پرسپولیس به پزشکیان رئیس جمهور کشورمان برای ورود به موضوع تعیین نمایندگان فوتبال ایران در رقابتهای آسیایی مصداق دخالت دولت است، گفت: نه، این دخالت محسوب نمیشود. از ابتدا شرایط به شکلی شد که لیگ تعطیل شد و دیدیم تیمهایی که خیلی به دنبال رفتن به آسیا هستند، اما آماده بازی در لیگ نبودند، با دیدن این شرایط، ما به تاج، سازمان لیگ، وزیر ورزش و جوانان و رئیس شورای امنیت ملی که شخص رئیس جمهور هستند نامه زدیم و نکاتی را متذکر شدیم.
او افزود: در نامهای که به وزیر ورزش و مهدی تاج زدیم، ما مدلهای مختلفی که در سراسر جهان اجرا شده است، مطرح کردیم. ما دنبال این بودیم که نماینده آسیا در زمین فوتبال مشخص شود، اما مدلهای مختلف برگزاری ادامه لیگ در جهان هم به دوستان ارائه کردیم.
بازگشا درباره اینکه باشگاه پرسپولیس از سهراب بختیاری زاده سرمربی استقلال شکایت کرده است، بیان کرد: بله، طبیعتا ما نباید از نام بزرگ باشگاه پرسپولیس به راحتی بگذریم و ما شکایت خود را به کمیته اخلاق ارسال کردیم و امیدوارم این بی اخلاقیها به باشگاه پرسپولیس تکرار نشود.
سخنگوی باشگاه پرسپولیس درباره اینکه باشگاه پرسپولیس همچنان امیدوار هست که سهمیه آسیا را بگیرد، گفت: بله، ما نایب قهرمان نیم فصل هستیم وگرنه اگر بخواهند از مدل جدول نیم فصل مثل کشورهای دیگر الگوبرداری کنند، ما هم سهمیه آسیایی مان را میگیریم. مدلی که کشورهای دیگر دارند این است که قهرمان و نایب قهرمان نیم فصل به عنوان نماینده در مسابقات انتخاب میشوند، چرا که در جدول نیم فصل همه بازیها برابر است و تیم ها بازیهای مستقیم خود را انجام دادند. ما هم یکی از مهمترین مدلهایی که به دوستان فدراسیون فوتبال ارائه دادیم همین جدول نیم فصل اول است.
او درباره اینکه این درست است که باشگاه پرسپولیس امیدوار است تا باشگاههای استقلال و سپاهان مجوز حرفهای نگیرند تا به جای آنها در آسیا حضور پیدا کند، بیان کرد: بله، آن هم مدل دیگری برای انتخاب نمایندگان آسیایی است. اگر این ۲ تیم مجوز حرفهای نگیرند، مسئولان کشور باید تصمیم بگیرند و تیمهایی که میتوانند در مسابقات آسیایی شرکت کنند را به ای اف سی معرفی کنند. دوستان گفته بودند که ما آمادگی نداریم تا در لیگ شرکت کنیم و مسابقات را ادامه ندهید، اما الان چطور آمادگی حضور در آسیا را دارند که برای ما سوال است.