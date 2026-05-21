باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - طبق مصوبه شانزدهمین کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی در روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه قیمت هر کیلو شیرخام درب دامداری با ۳.۲ درصد چربی ۶۰ هزار ۵۰۰ تومان و هر یک دهم درصد چربی ۶۵۰ تومان اعلام شد و با توجه به افزایش قیمت شیرخام درب دامداری ها مقرر شد قیمت اقلام لبنی با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام لازم صورت گیرد.

با حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ ارز به یکباره از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۲ هزارتومان و اکنون ۱۴۸ هزارتومان، قیمت تمام شده تولید شیرخام بواسطه افزایش قیمت نهاده های دامی تحت شعاع قرار می گیرد که به همین خاطر دامداران خواستار اصلاح قیمت شدند که در نهایت با برگزاری جلسات متعدد و بررسی عوامل تولید، قیمت شیرخام افزایش یافت و از آنجا که شیرخام تولیدی ۷۰ درصدی بهای تمام شده محصولات لبنی را شامل می شود، کارخانه های لبنی برای استمرار تولید چاره ای جزء اصلاح قیمت ندارند که بنابر مصوبه کارگروه تنظیم بازار این موضوع همزمان با خرید شیرخام با نرخ جدید از ابتدای خرداد اجرا می شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که از زمان حذف ارز ترجیحی و سیاست آزادسازی قیمت ها، سرانه مصرف لبنیات بواسطه افزایش قیمت ها کاهش یافته است که دولت بنابر سیاست آزادسازی قیمت باید مبلغ کالابرگ را افزایش دهد تا پایداری تولید که ارتباط مستقیمی با قدرت غذا و امنیت غذایی دارد، در معرض خطر قرار نگیرد.

ضرورت ورود سازمان تعاون روستایی به خرید و جمع آوری شیرخام از دامدار

جواد آزاد نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: با افزایش قیمت شیرخام و لبنیات، مصرف کاهش می یابد، اما پرداخت کالابرگ بعد از سیاست حذف ارز ترجیحی تا حدی به بازار کمک کرد.

به گفته وی، با توجه به آنکه تنوع کالا در کالابرگ زیاد شده، از این رو تا حدی از هدف اصلی خود دور شده است؛ لذا باید کالابرگ اختصاصی شود یا مبلغی برای محصولات لبنی و پروتئینی اختصاص دهند.

آزاد با تاکید بر ورود سازمان تعاون روستایی بر خرید و جمع آوری شیرخام از بازار بیان کرد: با افزایش قیمت شیرخام ممکن است کارخانه های لبنی نتوانند محصول خود را بفروشند که سازمان تعاون روستایی برای عدم جذب باید وارد شود.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: پرداخت کالابرگ‌ تا حدی به تولیدکننده کمک کرد، اما کارخانجات لبنی بعداز حذف ارز ترجیحی چندبار افزایش قیمت داشتند و امسال هم افزایش قیمت خواهیم داشت.

قیمت لبنیات از ابتدای خرداد ۲۰ درصد گران می شود

محمد فربد سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات از ابتدای خرداد عملیاتی می شود، گفت: با توجه به افزایش قیمت شیرخام و اثر آن بر قیمت تمام شده تولید، قیمت محصولات لبنی ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

به گفته وی، قیمت خرید هر کیلو شیرخام درب دامداری از ۴۶هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که این امر رشد ۲۹ درصدی قیمت شیر را نشان می دهد، درحالیکه ۷۰ درصد قیمت تمام شده را شیر خام تشکیل می دهد بنابر این قیمت محصولات معادل ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

فربد ادامه داد: از ابتدای خرداد کارخانه های لبنی موظف به خرید شیر خام با نرخ جدید هستند که براین اساس تغییر قیمت محصولات لبنی به طور همزمان می تواند اجرا شود، البته موجودی انبار کارخانه ها با نرخ های قبل عرضه خواهد شد، اما تولیدات از اول خرداد برمبنای قیمت جدید خواهد بود.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی با بیان اینکه افزایش قیمت لبنیات در ابتدای سال ناشی از رشد ۴۵ تا ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد، افزایش هزینه های حمل و نقل و ملزومات بسته بندی، انرژی و ارز بوده است، اظهار کرد: با توجه به افزایش چشمگیر قیمت مواد بسته بندی و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، تغییرات قیمت لبنیات در ابتدای سال جاری در حد تغییر قیمت تمام شده محصول بود. گفتنی است در سنوات قبل هم افزایش قیمت شیرخام بلافاصله در ابتدای سال رخ نمی داد، بنابراین افزایش قیمت فرآورده های لبنی متأثر از افزایش ۲۹ درصدی اخیر قیمت شیر خام که مهم ترین نقش را در قیمت تمام شده محصولات دارد، رخ می دهد.

وی با اشاره به وضعیت تولید لبنیات بعداز سیاست آزادسازی نرخ ارز بیان کرد: با حذف ارز ترجیحی برآورد می شود که حداقل ۱۵ درصد کاهش مصرف رخ داده است و با توجه به شرایط فعلی و افزایش قیمت لبنیات امیدواریم که کاهش سرانه مصرف مجددا رخ ندهد.

فربد درباره آخرین وضعیت صادرات محصولات لبنی افزود: با توجه به حوادثی که متاثر از جنگ رخ داده، باید منتظر ماند و دید که صادرات به چه شکلی توسعه پیدا می کند و از الان‌ نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به این موضوع داشت.

سخنگوی انجمن صنایع لبنی ادامه داد: اگر با افزایش قیمت لبنیات، کاهش مصرف همانند چند ماه گذشته رخ دهد، اصلا پدیده خوبی نیست.وی با اشاره به تاثیر کالابرگ در سرانه مصرف لبنیات تصریح کرد: اگر کالابرگ‌ اختصاصی به صنعت لبنیات داده شود، می تواند موثر باشد، در غیراین صورت اگر به نحوه فعلی پرداخت شود، لبنیات گزینه چندم خانوار است، از این رو تقاضا کردیم که برای لبنیات کالابرگ اختصاصی داده شود تا سرانه مصرف بیش از این کاهش نیابد.

فربد گفت: بر اساس مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی مقرر شد با همکاری تشکل ها و انجمن ها در هماهنگی با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به افزایش قیمت صورت گیرد.

قیمت لبنیات در فروردین ناشی از عوامل متعدد همچون افزایش دستمزدها، رشد شدید قیمت ملزومات بسته بندی، هزینه‌های حمل‌ونقل، سوخت، انرژی، نرخ ارز و سایر هزینه‌های تولید بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافت که در اردیبهشت ماه مجوز افزایش قیمت ناشی از گرانی شیرخام به عنوان ماده اولیه داده شد که اگر تمهیداتی در ارتباط با افزایش مبلغ کالابرگ یا دیگر سیاست های حمایتی از خانوارها صورت نگیرد، بی تردید مصرف محصولات لبنی در سفره برخی خانوار کاهش و برخی دیگر حذف می شود.