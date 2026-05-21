سرمربی تیم ملی ساندای آقایان درباره وضعیت ملی پوشان برای بازی های آسیایی ناگویا توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رامین موحد نیا سرمربی تیم ملی ساندای آقایان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت آماده سازی ملی پوشان برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: ما هم مرحله اول انتخابی تیم ملی و هم مرحله اول اردوی تیم ملی را در مرکز آکادمی ملی ووشو برگزار کردیم. استارت اردوهای ما از ۱۲ اردیبهشت ماه بوده و تا زمانی که جنگ نیست، داریم اردوهایمان را برگزار میکنیم. مرحله دوم اردوهایمان از امروز آغاز میشود و بازیکنان ما وارد اردو میشوند و دومین مرحله انتخابی را برگزار میکنیم و ان شا الله اردوی تیم ملی به مدت ۲ هفته در تهران برگزار میشود.
او درباره اینکه تغییر نسل در تیم ملی ساندای بزرگسالان صورت گرفته است. آیا جوانان میتوانند جای خالی با تجربهها را بگیرند، گفت: تغییرات همیشه بوده است و ما بازیکنان باتجربه هم داریم. ۲ نفر از ۱۰ ملی پوش، تجربه بازیهای آسیایی را دارند. سیفی یکی از نوادر ووشو هست و شجاع پناهی نایب قهرمانی بازیهای آسیایی را دارد. اما از همین جمع ۴ نفرشان سال گذشته فرصت حضور در قهرمانی جهان برزیل را داشتند و هر ۴ ملی پوش توانستند مدال بگیرند و این کسب تجربه میشود. جوانان ما در کنار باتجربهها هستند و امیدواریم که بهترینها انتخاب شوند و بتوانند به کاروان ایران در کسب مدال کمک کنند.
موحدنیا درباره اینکه حریفان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا چه تیمهایی هستند، بیان کرد: آسیا مهد ووشو در جهان هست و جنوب شرقیها در کنار ایران در ووشو حرف اول را میزنند. کشور چین آوردگاه ووشو حریف اصلی ما محسوب میشود. همچنین کشورهای آسیای میانه مثل قزاقستان و هندوستان وکشورهای جنوب شرقی مثل ماکائو، فیلیپین و کره جنوبی در برخی ازاوزان ستارههایی داشتند که مدالهای خوشرنگی را در بازیهای آسیایی گرفتند.
سرمربی تیم ملی ساندای درباره تمهیدات کادر فنی برای موفقیت ووشوکاران برابر چینیها اظهار کرد: شرایط عادی ما نداریم و در شروع کارمان فدراسیون ووشو تلاش مضاعفی کرد و در ایامی که بسیار سخت بود در بهمن ماه مسابقات قهرمانی کشوری را علی رغم خیلی از مخالفتها و مشکلاتی که بود در مشهد برگزار کرد. اگر این کار را نمیکردیم، الان ما فرصت این کارها را نداشتیم. مرحله اول انتخابی ما قرار بود ۱۵، ۱۶ اسفند ماه باشد، اما با تاخیر به ۷، ۸ فروردین و از آنجا به ۱۷، ۱۸ فروردین و بعد از آن به ۷، ۸ اردیبهشت ماه انتقال دادیم و همه این وقفهها به خاطر شرایط جنگی اتفاق افتاد. اما با این وجود بعد از اینکه آتش بس اتفاق افتاد، ما مرحله اول انتخابی و اردوها را برگزار کردیم. ما تلاش میکنیم از کمترین شرایط بهترین استفاده را کنیم و بازیکنان خود را برای اینکه در بازیهای آسیایی افتخار آفرینی کنند، آماده میکنیم. ما به دنبال بازیهای تدارکاتی و برگزاری تورنمنتهایی که حریفان ما به ایران بیایند و یا ما به خارج از کشور برویم، هستیم و برای این مسائل هم شرایط سختی داریم.
او درباره پیش بینی اش از تعداد مدالهای ووشو در بازیهای آسیایی ناگویا بیان کرد: اظهر من الشمس است. همه در جریان هستند که ما در چه شرایطی هستیم، اما همه تلاش خود را میکنیم که به افتخارات ووشو نزدیک شویم. ووشو همیشه یکی از سردمداران و پرچمداران بازیهای آسیایی در کنار کشتی ورزش اول کشورمان بوده است، که در ارتقای رنکینگ کاروان ایران در آسیا تاثیرگذار بوده است. ما هم سعی میکنیم که بازیکنانمان آماده تر، آبدیدهتر و باتجربهتر شوند و بتوانند در این رویداد بزرگ بهترین نتایج را بگیرند.
سرمربی ساندای کشور درباره اینکه تعداد سهمیه تیم ملی آقایان در بازیهای آسیایی ناگویا مشخص شده است، بیان کرد: بله، ساندای آقایان در این مسابقات در ۵ وزن از ۵۶ کیلو گرم تا ۷۵ کیلو گرم برگزار میشود و هر کشوری میتواند ۴ نفر را از ۵ وزن مدنظر خود در آسیا شرکت بدهد. ما هنوز وزنها را انتخاب نکردیم، چون خیلی زود است. ما اول باید انتخابی تیم ملی را برگزار کنیم و ۵ وزن اول مشخص شود. ما الان در هر وزنی ۲ ورزشکار داریم و وقتی که این نفرات مشخص شدند فرصت داریم تا در تورنمنتهایی که داریم ورزشکاران را ارزیابی کنیم و ان شا الله بهترینها را برای مسابقات آسیایی انتخاب خواهیم کرد.
موحدنیا درباره اینکه این احتمال وجود دارد که شما در وزنهایی شرکت کنید که چینیها در این وزنها حضور ندارند، گفت: ما چنین دسترسی نداریم و خیلی سخت است. برخلاف مسابقات جهانی که ما ممکن است تا آخر ایام فرصت داشته باشیم، الان آخرین مهلتی که به ما اعلام کردند شاید اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه برای اعلام اسامی نفرات اعزامی به باز یهای آسیایی ناگویا باشد. چینیها دسترسی شان بیشتر است و میتوانند بعد از اینکه نفرات ما مشخص شدند، ترکیبشان را عوض کنند و ما بیشتر روی این مسئله متمرکز نیستیم. ما بیشتر از اینکه بخواهیم روی این داستان کار کنیم روی نقاط قوت خودمان کار میکنیم. ما همیشه سعی میکنیم که بهترینهای خود را به مسابقات بفرستیم. شاید این چالش بین ما و چین بوده است، اما قطعا و صددرصد، ایران سختترین رقیب چین در این مسابقات خواهد بود.
سرمربی تیم ملی ساندای کشورمان درباره اینکه چه انتظاری از مسئولان ورزش دارد، اظهار کرد: اصل اول زیر ساخت هست که ما در این زمینه ضعیف هستیم. به هر حال زیر ساخت را فدراسیون ووشو ایجاد نمیکند و عمدتا به وزارت ورزش برمی گردد. زیر ساختهای ووشو باید توسعه یابد و ما در زمانهایی به مشکل جدی برخورد میکنیم و زمانی که تمام تیمهای ملی مان از نونهالان تا بزرگسالان اردو داشته باشند جا و فضا نداریم. نیاز به حمایت جدی وزارت ورزش داریم. ووشو نقش ویژهای در بازیهای آسیایی دارد. به نظرم صدیقی و همکارانش در فدراسیون ووشو نهایت تلاش خود را میکنند که از حداقل امکانات حداکثر استفاده را کنند. سرمربی درخواستهای خود را میدهد و مسئولان ووشو تلاش خود را میکنند که این درخواستها را برآورده کنند، اما برخی از شرایط خارج از چارچوب فدراسیون ووشو است و زیرساختها را نمیشود کاری کرد. من به عنوان یکی از اعضای خانواده ووشو میگویم که همه تلاش خود را میکنیم که ان شا الله بتوانیم در رشته ووشو پرچم کشورمان را در ناگویا برافراشته کنیم و بهترین نتیجه را بگیرم. انتظار ما این است که توجه مسئولان متناسب با افتخار آفرینی و کسب مدال باشد و میبینید که این اتفاق نمیافتد و این توقع از وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک میرود که به ووشو کمک کنند تا این رشته ورزشی بتواند برای همیشه این افتخارات را در آسیا تکرار کند.