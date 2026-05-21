سرمربی تیم ملی ساندای آقایان از حضور ملی پوشان ووشو در تورنمنت پیمان شانگهای در چین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم ملی ساندای آقایان همانند سایر رشته های ورزشی در حالی آماده بازی های آسیایی ناگویا می شود که قرار شده در تورنمنت پیمان شانگهای در چین شرکت کند تا ووشوکاران محک جدی در این رقابتها بخورند.
طبق اعلام سرمربی تیم ملی ساندای آقایان، برنامه ریزی شده است که اگر مشکلی پیش نیاید، تیم ملی ساندای آقایان در یک رویداد بزرگ در چین در اوایل تیرماه شرکت کند. این تورنمنت تحت عنوان پیمان شانگهای برگزار میشود و تیمها بزرگ و قدرتمند ووشو در این مسابقات هستند و چین هم خودش در این رقابتها حضور دارد و روسها و کشورهای آسیای میانه هم در این تورنمنت حاضر میشوند.
موحدنیا معتقد است که این اولین چالش ووشو هست که بازیکنان به چالش کشیده شوند و کادر فنی ارزیابی درستی از ورزشکاران داشته باشد و از فرصتها برای برگزاری مسابقات بیشتر استفاده کند وتورنمنتها و حریفان تمرینی و اردوهای مشترک داشته باشند تا بازیکنان باتجربه تر شوند.