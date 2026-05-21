باشگاه خبرنگاران جوان - آناتولی گزارش داد: دولت انگلیس اعلام کرده در پی نگرانیهای فزاینده درباره کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی بخشی از تحریمهای کلیدی علیه روسیه را در حوزه محصولات نفتی و گاز طبیعی مایع الانجی کاهش داده است.
این معافیت از روز چهارشنبه اجرایی شده و هدف آن افزایش انعطاف پذیری در واردات سوختهای پایه شده مانند دیزل و سوخت جت از طریق کشورهای ثالث عنوان شده است.
بر اساس این تصمیم، برخی محدودیتهای مربوط به انتقال گاز طبیعی مایع روسیه نیز برداشته میشود و مجوزهای پیشین مرتبط با حملونقل دریایی، گاز طبیعی مایع و خدمات وابسته تا آخر سال جاری میلادی تمدید یا اصلاح شدند.