باشگاه خبرنگاران جوان - آناتولی گزارش داد: دولت انگلیس اعلام کرده در پی نگرانی‌های فزاینده درباره کمبود سوخت و افزایش قیمت انرژی بخشی از تحریم‌های کلیدی علیه روسیه را در حوزه محصولات نفتی و گاز طبیعی مایع ال‌ان‌جی کاهش داده است.

این معافیت از روز چهارشنبه اجرایی شده و هدف آن افزایش انعطاف پذیری در واردات سوخت‌های پایه شده مانند دیزل و سوخت جت از طریق کشورهای ثالث عنوان شده است.

بر اساس این تصمیم، برخی محدودیت‌های مربوط به انتقال گاز طبیعی مایع روسیه نیز برداشته می‌شود و مجوزهای پیشین مرتبط با حمل‌و‌نقل دریایی، گاز طبیعی مایع و خدمات وابسته تا آخر سال جاری میلادی تمدید یا اصلاح شدند.