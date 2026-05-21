رئیس سازمان حج و زیارت و وزیر حج و عمره عربستان، روند خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله الحرام و راهکار‌های ارتقای خدمات در موسم حج ۱۴۴۷ هجری قمری را مورد بررسی قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان که به دعوت رسمی وزارت حج و عمره عربستان سعودی برای شرکت در همایش حج تمتع ۱۴۴۷ هجری قمری به جده سفر کرده بود، در پایان این نشست با دکتر توفیق بن فوزان الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان سعودی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، دو طرف درباره موضوعات مرتبط با تسهیل خدمات‌رسانی به ضیوف‌الرحمن، هماهنگی‌های اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات در ایام حج، به‌ویژه در ایام تشریق، تبادل نظر کردند.

رئیس سازمان حج و زیارت در این گفت‌و‌گو ضمن قدردانی از استقبال و همکاری مسئولان کشور میزبان در خدمت‌رسانی به حجاج ایرانی، روند ارائه خدمات را مطلوب ارزیابی کرد و بر اهمیت تداوم هماهنگی‌ها برای ارائه خدمات بهتر به زائران تأکید داشت.

وزیر حج و عمره عربستان سعودی نیز خدمت‌رسانی مطلوب، آرام و منظم به تمامی ضیوف‌الرحمن را از اولویت‌های اصلی موسم حج برشمرد و بر آمادگی مجموعه وزارت حج عربستان برای تسهیل امور زائران کشور‌های اسلامی تأکید کرد

برچسب ها: رئیس سازمان حج و زیارت ، حجاج
خبرهای مرتبط
انجام ۳۰ هزار ویزیت برای زائران ایرانی حج تمتع/ فوت ۳ زائر تاکنون
ارائه بیش از ۵۰ هزار خدمت پزشکی به زائران ایرانی در سرزمین وحی
پیگیری ویژه برای انتقال زائران تبعی/ اسامی به وزارت خارجه عربستان ارسال شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تقدیر از قهرمانان محله/ اطلاعات خسارت به اثاثیه منزل و خودرو به دولت ارائه شد
دیدار رئیس سازمان حج و زیارت ایران با وزیر حج و عمره عربستان
دستگیری مخلان نظم و امنیت در جنت‌آباد توسط پلیس اطلاعات + فیلم
۲ تروریست عضو تشکیلات مخفی گروهک‌های تروریستی به دار مجازات آویخته شدند
آخرین اخبار
۲ تروریست عضو تشکیلات مخفی گروهک‌های تروریستی به دار مجازات آویخته شدند
دستگیری مخلان نظم و امنیت در جنت‌آباد توسط پلیس اطلاعات + فیلم
دیدار رئیس سازمان حج و زیارت ایران با وزیر حج و عمره عربستان
تقدیر از قهرمانان محله/ اطلاعات خسارت به اثاثیه منزل و خودرو به دولت ارائه شد
باند جنوبی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
جاده چالوس از ساعت ۱۶ یکطرفه می‌شود/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
دشمن در محاسبات خود درباره ملت ایران و جمهوری اسلامی دچار خطای راهبردی شد
با حضور وزیر رفاه طرح ملی سنجش سلامت روان رونمایی شد
تداوم خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در تهران
تعرفه جدید دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شد
تأکید منتظری بر نقش وکلا در کاهش اطاله دادرسی
پژمانفر: نواقص فرایند صدور گواهی الکترونیک انحصار وراثت تا اول تیرماه اصلاح می‌شود
ورود ۵۰ اتوبوس جدید به خطوط پایتخت+ فیلم
افزایش ۳۹ درصدی تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سال ۱۴۰۵
وام ازدواج و فرزندآوری در سال آینده افزایش می‌یابد
ادعا‌های دروغ همسر بازیکن سابق فوتبال/ متهم با تغییر چهره در حال خروج غیر قانونی از کشور بازداشت شد
آغاز به کار پویش «جان ایران» با شعار «به ایران جان بده»
مذاکره فقط در چارچوب منافع ملی
۵ فروند بالگرد امدادی پیشرفته دید در شب به ناوگان هلال احمر الحاق می‌شود
رژه نیرو‌های هلال‌احمر امروز نمایش قدرت و اقتدار امدادی کشور بود
موفقیت طرح «کارت امید مادر»/ تأخیر در ازدواج فرصت فرزندآوری را محدود می‌کند
آرشیو الکترونیکی ۱.۶ میلیون پرونده دادگستری استان تهران
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای در زمینه خرید خودرو توسط پلیس
شهید نائینی از چهره‌های اثرگذار و ماندگار عرصه جهاد تبیین و روایت‌گری
کاهش زمان امدادرسانی هلال احمر به زیر ۴ دقیقه
شهید رئیسی خود را وقف خدمت به مردم کرده بود
۵۱ هزار راننده به‌دلیل نبستن کمربند ایمنی اعمال قانون شدند
قوه قضاییه: کشت گیاهان مخدر مطلقاً ممنوع و جرم است
رئیس سازمان بازرسی: روند تخلیه و انتقال کالاهای اساسی با جدیت پیگیری شود