باشگاه خبرنگاران جوان - علی رضا رشیدیان که به دعوت رسمی وزارت حج و عمره عربستان سعودی برای شرکت در همایش حج تمتع ۱۴۴۷ هجری قمری به جده سفر کرده بود، در پایان این نشست با دکتر توفیق بن فوزان الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان سعودی، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، دو طرف درباره موضوعات مرتبط با تسهیل خدماترسانی به ضیوفالرحمن، هماهنگیهای اجرایی و ارتقای کیفیت خدمات در ایام حج، بهویژه در ایام تشریق، تبادل نظر کردند.
رئیس سازمان حج و زیارت در این گفتوگو ضمن قدردانی از استقبال و همکاری مسئولان کشور میزبان در خدمترسانی به حجاج ایرانی، روند ارائه خدمات را مطلوب ارزیابی کرد و بر اهمیت تداوم هماهنگیها برای ارائه خدمات بهتر به زائران تأکید داشت.
وزیر حج و عمره عربستان سعودی نیز خدمترسانی مطلوب، آرام و منظم به تمامی ضیوفالرحمن را از اولویتهای اصلی موسم حج برشمرد و بر آمادگی مجموعه وزارت حج عربستان برای تسهیل امور زائران کشورهای اسلامی تأکید کرد