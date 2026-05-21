خبرگزاری رویترز گزارش داد که آمریکا در تلاش است نامزدی «ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل، برای سمت معاون رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنار گذاشته شود.

بر اساس این گزارش، واشنگتن همچنین برخی مقام‌های فلسطینی در سازمان ملل را تهدید کرده است که در صورت ادامه نامزدی منصور، احتمال لغو روادید آنها وجود دارد.

رویترز به جزئیات بیشتر و علت این اقدام آمریکا هیچ اشاره‌ای نکرده است.

دیپلمات کهنه‌کار فلسطینی، از ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۵ (بیش از ۲۰ سال) به عنوان سفیر و ناظر دائم فلسطین در سازمان ملل متحد مشغول به فعالیت است؛ البته سابقه حضور او در این نهاد بین‌المللی به سال ۱۹۸۳ بازمی‌گردد که به مدت ۱۱ سال تا سال ۱۹۹۴ در نقش معاون ناظر دائم تشکیلات خودگردان فسطین خدمت می‌کرد و پس از یک دوره دوری از حوزه دیپلماسی، مجدداً، محمود عباس در سال ۲۰۰۵ وی را جایگزین «ناصر القدوه» کرد.