نیروهای مسلح آماده پاسخگویی به هرگونه تعرض دشمن هستند

باشگاه خبرنگاران جوان _ محمداکبرزاده در جریان هشتادو یکمین اجتماع خودجوش شبانه مردمی در خیابان آیینی نمازنوشهر باتاکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح برای پاسخ به هرگونه تعرض دشمن، اظهار کرد: مردم و نیروهای مسلح به ویژه نیروی دریایی سپاه پای کارفرمودهِ رهبر انقلاب خواهندماند و هرگز عقب‌نشینی نخواهندکرد.

وی بااشاره به نقش مردم ایران در پیروزی‌های دفاعی گفت: «ملت کار را تمام خواهد کرد» و به فرموده امام شهید، مقاومت ادامه دارد.

اکبرزاده ضمن تمجید ازشجاعت و اقتدارسردار شهید تنگسیری یادآور شد: پس از تصمیم حاکمیت، با دستورایشان تنگه هرمز بسته شد و تاکنون تلاش‌های آمریکا برای بازگشایی این تنگه با شکست مواجه شده است؛ هرچند بانی بستن تنگه هرمز، خودآمریکایی‌ها هستند.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا اخیراً برای باز کردن تنگه هرمز به چین رفت اما موفق نشد و دست رد به سینه‌اش خورد.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه هشدار داد: نیروهای مسلح آماده واکنش قاطع به هرگونه اشتباهات محاسباتی دشمن هستند؛ «مبادا دشمن اشتباه کند و پاسخ ما را دریافت کند.»

وی تاکید کرد: مردم ایران و نیروهای مسلح باجان خود ایستادگی کرده و پیام خود را به جهان ارسال کرده‌اند.

اکبرزاده با اشاره به حضور مداوم مردم در خیابان‌های کشور، گفت: ملت ایران بیش از هشتاد شب است که در خیابان‌ها حضور دارند و این پیام را به دشمن مخابره می‌کنند که تا هر زمان لازم باشد این حضور ادامه خواهد داشت.

وی به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر استفاده از زور برای بازگشایی تنگه هرمز واکنش نشان داد و گفت: نیروی دریایی سپاه که شما از بین رفته می‌دانید، شما را به قعر دریا خواهد فرستاد.