یونهاپ از احتمال میانجیگری چین میان واشنگتن و پیونگ یانگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری یونهاپ به نقل از منابع خود گزارش داد که رئیسجمهور چین ممکن است طی روزهای آتی به کره شمالی سفر کرده و احتمالا نقش میانجی میان پیونگیانگ و واشنگتن را بر عهده بگیرد.
این خبرگزاری وابسته به کرهجنوبی روز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولتی سئول گزارش داد: «ما اطلاعاتی به دست آوردهایم که نشان میدهد شی جینپینگ، رئیسجمهور چین بهزودی از کرهشمالی بازدید خواهد کرد.»
این گزارش افزود، شی ممکن است برای میانجیگری در روابط بین کرهشمالی و ایالات متحده تلاش کند.
علاوه بر این، «لی جائه میونگ» رئیسجمهور کرهجنوبی در دیداری با شی در چین در ماه ژانویه، از رهبر چین خواست تا به میانجیگری در روابط بین کرهشمالی و کرهجنوبی کمک کند و شی به این درخواست واکنش مثبت نشان داد.