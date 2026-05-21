شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از رژه با شکوه جانفدائیان و شاه حسین گویان روستای نمرور در شهرستان هریس را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هشتاد و یکمین شب حضور در سنگر خیابان، رژه شاه‌حسین‌گویان روستای ولایت مدار نمرور با برگزاری تجمعی باشکوه، ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام خدمت همراه با اهالی شهر هریس و همچنین روستای مینق با ولی امر مسلمین جهان تجدید بیعت کردند.

گفتنی است در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین دکتر گلدوست امام جمعه، حجت الاسلام تقی زاده مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه هریس، حجت الاسلام داوری رییس محترم اداره تبلیعات، جناب سرهنگ سیفی فرمانده سپاه ناحیه هریس، جناب سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی شهرستان هریس و همکاران محترم شان، دکتر عبدالهی فرماندارمحترم شهرستان هریس و مهندس تاجری بخشدار مرکزی هریس حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

