رسانه‌های اسرائیلی از بحران عمیق کمبود نیرو در ارتش این رژیم خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش شبکه المیادین، بر اساس گزارش این رسانه‌ها، فرماندهان و مقامات ارشد نظامی رژیم صهیونیستی نسبت به پیامد‌های وخیم این وضعیت هشدار داده و تأکید کرده‌اند که حتی اقداماتی نظیر تمدید مدت زمان خدمت سربازی اجباری نیز نمی‌تواند این بحران عمیق کمبود نیرو را جبران کند.

این اعتراف صریح مقامات نظامی در حالی مطرح می‌شود که ارتش رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ طولانی‌مدت در غزه و همچنین تحمل تلفات سنگین روزانه در پی عملیات‌های کوبنده حزب‌الله در جنوب لبنان ــ از جمله مجروح شدن ۱۰ نظامی صهیونیست تنها در روز گذشته ــ با فرسایش شدید نیرو‌ها و پدیده فرار سربازان از خدمت رو‌به‌رو شده است.

در همین راستا، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی ۲۸ اردیبهشت گزارش داد مقامات ارتش این رژیم از واقعیت فرسایش عمیق در جبهه‌های جنگ و نیرو‌های نظامی سخن می‌گویند که ریشه در نیاز‌های عملیاتی مدیریت نبرد دارد.

این شبکه افزود: یکی دیگر از مشکلات و پیامد‌های فرسایشی شدن جنگ و درگیری‌ها خروج هزاران فرد زخمی از سیستم رزمی ارتش اسرائیل است.

پیش از آن نیز، شبکه ۱۳ اعلام کرد که حزب‌الله با موفقیت در دستیابی به اهداف و تعقیب ارتش اسرائیل موجب تحلیل رفتن نظامیان این رژیم و ضربه زدن به آن می‌شود.

روزنامه «هاآرتص» نیز پیش از آن اعلام کرد که گزارش ارتش از افزایش شدید شمار زیادی از سربازان در ترک خدمت نظامی است که ۸۰ درصد این مساله ناشی از مشکلات بهداشت روان است.

این روزنامه به نقل از منابعی در بخش بهداشت روان نظامی ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: صهیونیست‌ها به دلیل نگرانی از تأثیر منفی آن بر روحیه عمومی از انتشار آمار خودداری می‌کنند.

روزنامه هاآرتص ۵ اردیبهشت ماه نیز در گزارشی هشدار داد که جنگ، میلیون‌ها اسرائیلی را با آسیب‌های روانی در سطح آسیب‌شناختی مواجه کرده و بعد از جنگ میزان اختلالات شدید روانی در این رژیم به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. 

برچسب ها: ارتش اسرائیل ، کمبود نیرو
خبرهای مرتبط
شوک جنگ ایران به هواپیمایی ال عال رژیم اسرائیل
زخمی شدن فرمانده صهیونیست در جنوب لبنان
اعتصاب غذاى ده‌ها تن از فعالان ناوگان صمود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
آخرین اخبار
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟