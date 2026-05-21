باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه رقابت‌های بسکتبال انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا که با حضور سه تیم استقلال تهران، نفت آبادان و نفت زاگرس جنوبی جهرم و با نام شهدای میناب در کرج جریان دارد، امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت) دو تیم نفت آبادان و استقلال به مصاف هم رفتند که طی آن تیم استقلال صاحب برتری شد.

این نتیجه در حالی رقم خورد که روز دوشنبه و در روز نخست رقابت‌های انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا، نفت آبادان در مصاف با نفت زاگرس جنوبی جهرم با نتیجه ۹۴ بر ۸۵ پیروز شده بود.

رقابت‌های سه گانه انتخابی باشگاه‌های غرب آسیا روز جمعه با یک دیدار پیگیری می‌شود.

برنامه دیدار‌های گروهی به این شرح است:

جمعه اول خرداد

استقلال تهران - نفت زاگرس جنوبی جهرم

شنبه ۲ خرداد

نفت آبادان - نفت زاگرس جنوبی جهرم

یکشنبه ۳ خرداد

استقلال تهران - نفت آبادان

دوشنبه ۴ خرداد

نفت زاگرس جنوبی جهرم - استقلال تهران