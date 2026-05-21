شب گذشته طی دو عملیات ضربتی و جداگانه توسط مأموران پایگاه دوم پلیس اطلاعات، دو تن از مخلان نظم و امنیت عمومی در مخفیگاه‌های خود در مناطق جنت‌آباد و شهریار دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اقدامات خصمانه و درگیری‌های اخیر میان اوباش سابقه‌دار در محله جنت‌آباد، که منجر به ناامنی و برهم خوردن نظم عمومی شده بود، شب گذشته طی دو عملیات ضربتی و جداگانه توسط مأموران پایگاه دوم پلیس اطلاعات، دو تن از مخلان نظم و امنیت عمومی در مخفیگاه‌های خود در مناطق جنت‌آباد و شهریار دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، این اوباش که با سابقه‌ی درگیری و خصومت از سال گذشته، اخیراً با استفاده از سلاح‌های سرد از جمله قمه و سلاح گرم کمری، اقدام به ایجاد رعب و وحشت، تیراندازی و ضرب و جرح شهروندان کرده بودند، پس از شناسایی و تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفتن، در عملیاتی غافلگیرانه به دام قانون افتادند.

در بازرسی از مخفیگاه متهمین، یک قبضه سلاح کمری به همراه فشنگ مربوطه و دو عدد قمه کشف و ضبط گردید.

تحقیقات تکمیلی از متهمین جهت کشف سایر جرائم احتمالی و شناسایی سایر اعضای این گروه از اوباش در جریان است.

 رئیس پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ضمن تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه تلاش برای برهم زدن امنیت و آسایش شهروندان، از همکاری و اطلاعات شهروندان فهیم تقدیر و تشکر کرد و از آنان خواست تا هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله به پلیس اطلاع دهند.

لازم به ذکر است، سال گذشته نیز در پی درگیری‌های پراکنده، این اراذل اقدام به برهم زدن نظم عمومی نموده بودند که با اقدامات پیشگیرانه پلیس، از گسترش دامنه درگیری جلوگیری به عمل آمده بود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دوره زمونه لات بازی و شاخ بازی تموم شده دیگه به درد نخورای پلشت انگلای جامعه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
همین‌ها ایام اغتشاشات و آشوب تو خیابان بودند و آدم می‌کشتند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قانون مجازات اسلامی را اجرا کنی دیگر شاهد این افراد نخواهیم بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چندبار باید این‌هارو بگیرید! اگر بار سوم گرفتن‌شان دیگه اعدام کنید اینا درست نمی‌شوند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
هزاران بار ممنون شما ماموران انتظامی هستیم که امثال این خائنین به وطن و مردم رادستگیر میکنید لطفا با سرعت بیشتر. نسل اینها از ایران پاک بشه واقعا قابل تصور نیست
اینها فکر کردند مملکت بی،صاحبه.مجازات در جلوی انذار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاءالله فراجا
Iran (Islamic Republic of)
🇮🇷
۱۱:۱۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دیگه دوره عربده کشی سر آمده ؟؟الان هرکس شعور سواد اجتماعی داره اسم در میکنه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
.... های داعشی را اعدام کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
باسلام وتشکرازتصمیم گیران واقدام کنندکان این طرح.واقعا دراین موقعیت خانوادها امنیت فکری وروحی جانی بیشتری نیازدارن.بعضی ازاین افرادمحله یایک فسمت ازبازارراارث پدرشان میدانند.درحضورمردم تنبیه ویاتبعیدیاطوری ضامنگیرشان کنند تکرارخلاف نکنن.همیناشایعه انداختن پلیس و...درکنارشان است قسمتی ازجامعه هم وافعا این نشدراباورداشت.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
گردن بزنید اینارو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
واقعا خیلی بدبخت و احمق هستن .تو این اوضاع میخواستی چه غلطی بکنی بیشعور .آبروی خودت و خانواد ه آت را بردی که چی بدست بیاوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینجا. گفته دوتا بودن اما تو فیلم بیشتر هستند قمه داشتن کلت داشتن یکیش میگه ببخشید غلط کردم اشتباه کردم که بلک تبره بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
فوری اعدام
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینارو اگه ما بینیم خدا میدونه زهرمون میره اصلا غش میکنیم بدن هایییی خاکوبی 😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱 اینارو اعدام کنید لطفا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
