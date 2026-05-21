باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - انقلابی بی صدا با طلوع هر روزه خورشید؛ بیش از ۳۰۰ روز تابش نور خورشید در خراسان جنوبی تولید انرژی می‌کند.

به گفته نخعی مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی میانگین ساعت آفتابی در استان ۳ هزار و ۲۱۰ ساعت است.

طبق مصوبه هیئت دولت از ابتدای سال ۱۴۰۳ کلیه ادارات و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ۲۰ درصد از برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: این ۲۰ درصد به این شکل است که سال ۱۴۰۳ پنج درصد، سال ۱۴۰۴ پنج درصد، ۱۴۰۵ پنج درصد و نهایتا سال ۱۴۰۶ این ظرفیت به ۲۰ درصد مجموع مصرفشان برسد.

استفاده از پنل‌های خورشیدی بر فراز پشت بام‌ها نه تنها یک انتخاب تکنولوژیک بلکه یک ضرورت برای مدیریت هوشمند منابع است.

به گفته هاشمی استاندار خراسان جنوبی تاکنون از مجموع ۸۸ دستگاه اجرایی و ادارات استان ۶۸ دستگاه بالغ بر ۲.۱ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های خودشان را بر فراز پشت بام اجرا کرده‌اند.

هاشمی افزود: این تعداد ۸۰ درصد دستگاه‌ها و ادارات را شامل می‌شود و ۲۰ درصد باقیمانده در سال جاری مکلف به این هستند که از پنل خورشید استفاده کنند.

نسبت انرژی تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی ادارات دولتی به مصرف کل آن حدود ۱۰ درصد است؛ انرژی تولیدی از نسل پنل‌های خورشیدی حالا به سوخت موتور پیشران اقتصاد و مدیریت تبدیل شده است.

برق تولیدی توسط پنل‌های خورشیدی ادارات نه تنها می‌تواند برق مصرفی آن اداره را تأمین کند بلکه مازاد آن وارد مدار و برای مصرف مشترکان این استفاده می‌شود.