رامین زله و کریم معروف‌پور به جرم عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، به دار مجازات آویخته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رامین زله فرزند کمال و کریم معروف‌پور فرزند کمال به جرم عضویت در گروه‌های تروریستی تجزیه طلب، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور، قیام مسلحانه از طریق تشکیل گروه‌های مجرمانه، تیراندازی و اقدام به ترور در راستای اهداف گروهک تروریستی پس از رسیدگی به پرونده در مراجع قضایی و تایید حکم در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شدند.

براساس مفاد پرونده، رامین زله و کریم معروف‌پور، سال‌ها با گروهک تروریستی همکاری داشته و عضو هسته مخفی وابسته به گروهک تجزیه طلب بوده‌اند. 

رامین زله پس از طی دوره‌های آموزشی از طرف گروهک ماموریت پیدا کرده بود تا در ناآرامی‌های کشور به عنوان لیدر شرکت کند.

نامبرده در اعترافات خود بیان کرده برای ترور فرمانده پایگاه سپاه یکی ازشهرستان‌های غرب کشور با افرادی از جمله کریم معروف‌پور همکاری داشته است.

رامین زله اعتراف کرده است پس از تشکیل تیم ترور، دو خشاب را به سمت یک خودرو حامل نیرو‌های نظامی شلیک و از این عملیات فیلمبرداری کرده‌اند.

تروریست‌ها برای ترور یک فرد دیگر تیم ترور تشکیل داد‌ه و عملیات ترور را اجرا کرده‌اند.

رامین زله در اعترافات خود گفته است که یک روز در داخل یک مغازه نشسته بودیم و حرف می‌زدیم که تلفن کریم معروف‌پور زنگ زد. بیرون رفت و برگشت و گفت امروز ملاحیدر را می‌زنیم و من گفتم باشه.

برای این عملیات ۳ عدد کلاش، ۲ عدد کلت کمری آماده کردند و به بالای کوه مشرف به پایگاه رفتند. چند ماشین آمد که به سمت آنها شلیک کردند.

همچنین این تیم تروریستی یک عملیات مسلحانه علیه یک پایگاه نظامی انجام داده و از آن فیلمبرداری کرده بودند.

کریم پور در اعترافات خود اقرار کرده است که از اقدامات مسلحانه گروهک آگاهی داشته و یکی از مسئولیت‌های وی نگهداری سلاح برای انجام عملیات‌های تروریستی بوده است. 

«سلاح‌ها را در موارد لزوم تحویل می‌دادم و دوباره بعد از انجام عملیات تحویل می‌گرفتم. چهار قبضه سلاح در اختیارم بود، دو قبضه اسلحه کلاش که به فواصل برای من ارسال شد و دو قبضه کلت هم برایمان به داخل ایران انتقال داده شد». 

پس از دستگیری متهمان و صدور کیفرخواست، دادگاه این افراد با حضور وکلا و طی مراحل قانونی برگزار شد و در نهایت با توجه به ادله موجود و اعترافات مفصل متهمان و اقدامات مسلحانه آنها علیه کشور، انجام ماموریت‌های گروهک تروریستی با علم و آگاهی از ماهیت گروهک، رامین زله و کریم معروف پور به جرم عضویت در گروهک تروریستی با تشکیل هسته مخفی مسلحانه و اقدامات مسلحانه به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شدند.

فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز از سوی قضات رد و رای صادره ابرام و مورد تایید قرار گرفت. 

رامین زله و کریم معروف پور از عناصر تروریستی وابسته به گروهک‌های تجزیه‌طلب، پس طی تشریفات قانونی صبح امروز به دار مجازات آویخته شدند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، اعدام ، گروهک تجزیه طلب ، گروهک تروریستی
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بروند بجهنم
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۵:۳۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاچاق سوخت استان هرمزگان از مبدا دقیقا مشیر و راه جمع آوری سوخت مشخص است چند نقطه از استان است واز آب خوردن میشه جلو اینکار گرفت فقط کافی است به نیرو های نظامی دولت حق تیراندازی در صورت عدم توقف ماشین های سوخت بر بدهند تانکرهای سوخت در محلات آلوده به قاچاق سوخت براحتی تردد می کنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش محتکرین اقتصادی رو هم اعدام میکردید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ماشاءالله قوه قضاییه
چشم نخوری اخیراً داری وظیفه اصلی خودتو انجام میدی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب اینا که افغان هستند. این چه وضعیه مملکت شده پذیرای تروریست ها .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
کجای مقاله نوشته بود افغانی هستند؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه فکری برا قاچاق سوخت در بندرعباس کنین ما مردم چه گناهی داریم نه در خیابان از دست قاچاقچیان امنیت داریم نه در صف طولانی پمپ بنزین تایمی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاچاق سوخت گازوییل و بنزین و تریاک و ... در جنوب کشور داره بیداد میکنه
شهر از حالت طبیعی داره خارج میشه نظارت نیست خود نیروی انتظامی هم داره باج میگیره کارت هدیه و ....
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاچاق سوخت یکیاز معزلات بزرگ سوخت مفت است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
به درک واصل شدن . خداروشکر . از دولت و رهبر عزیز ممنونیم . کل مردم ایران اعدام جاسوسان و اغتشاش گران میخوان . اینجوری نمیشه که از سال ۹۷ تا الان هی جاسوس ها ی داخلی میان هر سال آرامش مردم با شلوغ کاری بهم میزنن توروخدا کاری کنید نزارین دیگه شلوغ کاری کنن همه را در شهر عمومی اعدام کنید حیف نون که این ها بخورن و اکسیژنی که مصرف کنن 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
باتشکر از قوه قضائیه🇮🇷
اگه همین روند رو کمی سرعت دهید ، کشور عزیز و مردم مقاوم ایران از شر این اراذل و خائنین وجاسوسان خلاص خواهند شد . شما باید از همه کسانی که باایجاد ناامنی و وطن فروشی زمینه ساز جنگ تحمیلی وشهادت رهبر و کودکان میناب و بقیه مظلومان کشور شدند ، تقاص بگیرید . اینها ۸۰میلیون وَلیِ دَم درپرونده دارند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
دقیقا باهات موافقم.. باید جاسوسان و اغتشاش گران که از سال ۹۸ تا حالا هی آرامش مردم ایران بهم میزنن اعدام بشن والا دیگه خسته شدیم هر سال یه شلوغ کاری راه میندازن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تو رو خدا یه فکری برای گرونی بکنید که مردم تاب این همه تورم رو ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
به درک واصل شدند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خداروشکر 😍😍😍😍 بهترین خبری بود که صبح روز تعطیل خوندم کسایی که باعث شروع این جنگ شدن و جنگ صدا زدن باید اعدام بشن و مردم مجازات این هارو میخوان ببینن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
تروریست های داعشی
تشکر
Iran (Islamic Republic of)
مردم ولایت مدار استان کرمانشاه
۱۰:۰۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
درود بر رهبر عزیز جمهوری اسلامی ، آقا سید مجتبی خامنه ای . درود بر قوه قضائیه . درود بر سربازان گمنام امام زمان (عج) . درود بر نیروهای مسلح کشور . ما مردم ولایت مدار کرمانشاه تا پای جان در خدمت آقایمان سید مجتبی خامنه ای هستیم . و تا آخرین قطره خون مان را به امام شهید حضرت سید علی خامنه ای ، هدیه می دهیم . هیچ اجنبی و بیگانه جایی در ایران ندارد . تمام مزدوران وطن فروش داخلی و خارجی ، به حول و قوه الهی و رشادت سربازان گمنام امام زمان ، دستگیر و اعدام و به هلاکت میرسند . این را آمریکا جنایتکار و اسرائیل کثیف بداند ، ما به خون شما تشنه ایم . مردم دلاور کرمانشاه ، شما صهیونست ها را تا آخرین نفر نابود خواهند کرد . در پایان سلامتی از خداوند برای رهبر عزیزمان آقا سید مجتبی خامنه ای طلب می نماییم . لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم . اسلام پیروز است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
لعنت الله علیهم اجمعین
