معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصویب کلیات طرحی خبر داد که بر اساس آن، نیروگاه‌های خارج از بازار می‌توانند به‌صورت اختیاری برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تصویب کلیات طرحی در هیئت تنظیم بازار برق خبر داد که بر اساس آن، نیروگاه‌های خارج از بازار شامل نیروگاه‌های صنایع، اتمی، برقآبی و برخی واحد‌های زیر ۱٠٠ مگاوات و نیروگاه‌های با AVC بالاتر از سقف قیمت بازار که خارج از بازار رقابتی هستند، می‌توانند به‌صورت اختیاری برق خود را در بورس انرژی عرضه کنند. 

به گفته رجبی مشهدی، دومین جلسه هیئت تنظیم بازار برق در سال جاری با سه دستور کار مهم برگزار شد که مهم‌ترین آن، بررسی وضعیت نیروگاه‌هایی بود که تاکنون خارج از چارچوب بازار برق فعالیت می‌کردند.

رئیس هیات تنطیم بازار برق ایران با اشاره به اینکه این نیروگاه‌ها حدود ۲۰ درصد از تولید برق کشور را بر عهده دارند افزود: به دلیل ساختار هزینه و نرخ‌های متفاوت این نیروگاه‌ها، تاکنون امکان حضور مؤثر در بورس انرژی برای آنها فراهم نبود؛ اما با پیشنهاد مشترک مدیریت شبکه برق و دبیرخانه هیئت تنظیم، کلیات ورود اختیاری این نیروگاه‌ها به بورس مورد پذیرش قرار گرفت.

رجبی مشهدی افزود: بر اساس این تصمیم، این نیروگاه‌ها می‌توانند برق خود را در بورس عرضه کنند و ما‌به‌التفاوت قیمت تمام‌شده تا متوسط قیمت بازار را به‌صورت جداگانه دریافت کنند. اجرای جزئیات این سازوکار منوط به بررسی‌های تکمیلی و تصویب نهایی خواهد بود.

بررسی هزینه‌های نیروگاه‌های حرارتی

معاون برق و انرژی وزارت نیرو همچنین از بررسی موضوع هزینه‌های متغیر نیروگاه‌های حرارتی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از هزینه‌های این نیروگاه‌ها ارزبری دارد و لازم است سازوکار محاسبه آنها با شرایط اقتصادی روز تطبیق یابد، که این موضوع در کارگروه نرخ هیئت تنظیم بازار و با همکاری شرکت برق حرارتی بررسی خواهد شد.

اثر نرخ ارز بر بازار برق

رجبی مشهدی در ادامه با اشاره به دستور کار سوم جلسه اظهار داشت:با توجه به تأثیرپذیری برخی هزینه‌های صنعت برق از نوسانات ارزی، مقرر شد گزارش مستندی درباره اثرات نرخ ارز بر قیمت‌های بازار برق تهیه و برای تصمیم‌گیری در دستور کار هیئت تنظیم قرار گیرد.

گام به‌سوی شفافیت بیشتر در بازار برق

به گفته معاون برق و انرژی وزارت نیرو، مجموعه تصمیمات اتخاذشده در این جلسه در راستای افزایش شفافیت، تقویت رقابت‌پذیری بازار و اصلاح سازوکار‌های اقتصادی صنعت برق دنبال خواهد شد.

