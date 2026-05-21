باشگاه خبرنگاران جوان - سفیر کوبا در سازمان ملل متحد به نیویورک تایمز گفت که کشورش آماده انجام تغییراتی در اقتصاد و ساختار حکومتی خود است و برای ادامه مذاکرات با آمریکا آمادگی دارد، اما معتقد نیست که واشنگتن با حسن نیت در مذاکرات شرکت کند.

ارنستو سوبرون گوزمن، سفیر کوبا در مصاحبه‌ای گفت: کوبا مایل است در مورد همه چیز با ایالات متحده صحبت کند. هیچ موضوع ممنوعه‌ای در گفت‌و‌گو‌های ما وجود ندارد؛ رایزنی‌ها بر اساس رفتار متقابل و برابری خواهند بود.

سفیر کوبا در سازمان ملل متحد سپس اضافه کرد: بدیهی است که این (موضع گیری‌های خصمانه واشنگتن علیه هاوانا) به فضای گفت‌و‌گو و اعتماد کمکی نمی‌کند. موفقیت گفت‌و‌گو‌ها نیازمند رفتار مبتنی بر حسن نیت و پرهیز از لفاظی‌های تنش‌زا است.

این در حالی است که میگل دیاز کانل، رئیس جمهور کوبا پیشتر تاکید کرده بود: آنچه هاوانا تجربه می‌کند به دلیل اقدامات آمریکا با هدف خفه کردن اقتصاد محلی‌مان است. ادعا‌های رفع محدودیت‌ها بر عرضه سوخت به کوبا نادرست و فاقد هرگونه مدرکی است.

وی افزود: آمریکا مکررا بدون ارائه استدلال‌های معتبر، اطلاعات نادرستی منتشر می‌کند. مسئولیت بحران کنونی برعهده کسانی است که دستور بستن تمام دسترسی‌ها به منابع مادی و مالی را علیه هاوانا داده‌اند. اقدامات تنبیهی آمریکا شامل فشار بر کشور‌ها و شرکت‌هایی است که با بخش انرژی با کوبا معامله می‌کنند. واشنگتن در مراحل مختلف تاریخ بر اساس دروغ، از زور و فشار (برای پیشبرد اهداف خود) استفاده کرده است.