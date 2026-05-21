رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائنات از افزوده شدن ۱۹ پزشک عمومی به مجموعه درمانی شهرستان همزمان با اجرای طرح پزشک خانواده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - دشتگرد رئیس شبکه بهداشت و درمان قائنات از آغاز اجرای طرح ملی پزشک خانواده و نظام ارجاع در این شهرستان خبر داد و گفت: قائنات به‌ عنوان یکی از پنج شهر پایلوت کشور انتخاب شده و قرار است ۱۹ تیم بهداشتی و ۱۹ پزشک عمومی به مجموعه سلامت شهرستان افزوده شوند و تا هفته آینده قرارداد‌های پزشکان آماده می‌شود.

او افزود: در این طرح، ۸ رشته تخصصی با ۱۵ متخصص به‌ صورت تمام‌وقت در کلینیک‌های صبح و عصر فعالیت خواهند کرد و چهار ویزیت نخست هر فرد در سال رایگان است و در صورت بستری شدن، تمام خدمات رایگان خواهد بود.

دشتگرد از تکمیل مجتمع ۱۶ واحدی اسکان پزشکان خبر داد و اظهار کرد: این طرح مشکل پانسیون پزشکان متخصص را برطرف کرده و صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌های درمانی ایجاد می‌کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان قائنات بیان کرد: ۳۷ میلیارد تومان اعتبار نیز برای خرید تجهیزات، تعمیرات و استانداردسازی بیمارستان شهدا تزریق شده است.

او همچنین از راه‌اندازی سامانه اینترنتی نوبت‌دهی در بیمارستان شهدا، آغاز فعالیت فیزیوتراپی سرپایی و پیشرفت طرح دارالشفای امام رضا (ع) خبر داد که به زودی با راه اندازی درمانگاه شبانه روزی، این طرح افتتاح می‌شود.