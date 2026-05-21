مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای فارس از فعالیت همزمان ۱۳ پروژه روکش آسفالت در کریدور‌های اصلی و شریانی این استان خبر داد و اعلام کرد که این عملیات به طول ۴۵۹ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲.۵ همت در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا امیری مدیرکل این اداره از اجرای ۱۳ پروژه راهداری در کریدور‌های ملی و استانی با نظارت مستمر راهداران فارس خبر داد و اظهار داشت: سیزده پروژه روکش آسفالت در کریدور‌هایی همچون شیراز-اصفهان، شیراز-بوشهر، شیراز-اهواز، شیراز-یاسوج، شیراز-فیروزآباد، شیراز-جهرم، شیراز-سروستان، شیراز-بندرعباس و بوانات-صفاشهر به صورت همزمان در حال اجرا هستند.

‌او، همچنین از پیشرفت مناسب پروژه‌ها در کریدور‌هایی همچون شیراز-اهواز در مقطع قائمیه-نورآباد-پل فهلیان (۶۰ درصد) و شیراز-بوشهر در مقطع شیراز-ارژن (۸۰ درصد) خبر داد.

‌مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس ضمن تاکید بر ضرورت توسعه متوازن استان، به گستردگی عملیات در دست اجرا و پراکندگی مناسب پروژه‌ها در سطح استان اشاره نمود و افزود: این پروژه‌ها در کنار راهداری جاری، راهداری اضطراری، راهداری توسعه‌ای با بهره گیری از امکانات و ماشین آلات در اختیار آن اداره کل با هدف ارتقای ایمنی راه ها، توسعه و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای برنامه‌ریزی شده‌اند.

‌امیری ادامه داد؛ حجم این پروژه‌ها ۴۵۹ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی با اعتباری حدود ۲/۵ همت است و ارتقای ایمنی جاده و کاربران جاده‌ای، اصلاح و ایمن سازی مقاطع پرتصادف، هوشمندسازی، توسعه و پایداری شبکه نظارتی سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، تعمیرات اساسی ابنیه فنی راه و تثبیت پل ها، صیانت از حریم راه و نوسازی و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات راهداری را از دیگر اولویت‌های راهداری فارس توصیف کرد.

‌او در پایان ضمن اهمیت ویژه امیدآفرینی در جامعه و رضایتمندی دارندگان و رانندگان محترم وسایل نقلیه خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های نگهداری رویه راه بر اساس طبقه بندی راه، میزان تردد، نقش محور در حمل و نقل کالا و مسافر و معیار‌های فنی کیفیت رویه راه (شاخص خدمت دهی و ناهمواری و خرابی‌های موجود) اولویت‌بندی شده است. همچنین روند اجرایی و میزان پیشرفت این پروژه‌ها به‌صورت مستمر توسط تیم‌های نظارتی رصد می‌شود تا شاهد تسریع در بهره‌برداری از آنها و به تبع آن، افزایش سطح خدمت‌رسانی از جنبه افزایش کیفیت رویه راه و کاهش خسارت‌های جانی و مالی به هموطنان عزیز و شریف مان باشیم.

‌منبع: راهداری فارس

