وزارت دفاع روسیه از تحویل مهمات هسته‌ای به نقاط ذخیره‌سازی میدانی در منطقه استقرار یک تیپ موشکی در جمهوری بلاروس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه امروز (پنج‌شنبه) وزارت دفاع روسیه آمده است: «به عنوان بخشی از رزمایش‌های نیرو‌های هسته‌ای، مهمات هسته‌ای به نقاط ذخیره‌سازی میدانی در منطقه استقرار یک تیپ موشکی در جمهوری بلاروس تحویل داده شد.»

پیش از این، وزارت دفاع بلاروس اعلام کرد یک رزمایش برای استفاده رزمی از سلاح‌های هسته‌ای و پشتیبانی لجستیکی از این تسلیحات با مشارکت توان موشکی و نیروی هوایی آغاز کرده است.

علاوه بر این، وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که نیرو‌های مسلح این کشور از ۱۹ تا ۲۱ ماه مه ۲۰۲۶ (۲۹ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) رزمایشی را با محوریت «آماده‌سازی و به‌کارگیری نیرو‌های هسته‌ای در صورت تهدید تجاوز» برگزار می‌کنند.

طبق بیانیه این وزارتخانه، در این رزمایش بیش از ۶۵ هزار نیرو و ۷۸۰۰ نوع تجهیزات و تسلیحات از جمله بیش از ۲۰۰ پرتابگر موشک مشارکت خواهند داشت. همچنین هواپیماها، ناوها، زیردریایی‌ها و زیردریایی‌های هسته‌ای نیز در این رزمایش به ایفای نقش می‌پردازند. وزارت دفاع روسیه افزود که پرتاب آزمایشی موشک‌های بالستیک و کروز نیز در دستور کار این رزمایش قرار دارد.

در بخش دیگری از این بیانیه به مسائل مربوط به «مانور مشترک و استفاده از تسلیحات هسته‌ای مستقر در خاک جمهوری بلاروس» نیز اشاره شده است. روسیه پیشتر سامانه موشکی هسته‌ای «اورشنیک» را در بلاروس، همسایه ناتو، مستقر کرده است.

نظرات کاربران
یک ایرانی
۱۵:۰۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
درمقابل دیوانه هایی مثل ِ ترامپ ونتیابو. باید سلاح هستهای داشتهباشبم کارروسیه خوبه
ناشناس
۱۳:۲۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش ایران هم سلاح هسته ای داشت. ببینم کسی جرات داشت حمله کنه؟ یا حتی تهدید به حمله کنه؟
