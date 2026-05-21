باشگاه خبرنگاران جوان _ حسین سیمایی صراف در نشستی که با حضور استاندار گیلان، نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران آموزش عالی استان برگزار شد، مسیر آینده دانشگاهها را در تقویت مهارت و فناوری دانست.
وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در گسترش عدالت آموزشی، اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی، همه افراد کشور حتی مرزنشینان، به آموزش عالی دسترسی دارند و این یکی از افتخارات بزرگ نظام علمی کشور است.
سیمایی با تأکید بر تغییر معیارهای توانمندی در جهان امروز افزود: زمانی مدرک تحصیلی نشانه توانمندی بود، اما اکنون مهارت و توانایی عملی ملاک است و مهارتیشدن آموزش باید در اولویت برنامههای دانشگاهها قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت تمرکز دانشگاهها بر کیفیت آموزشی تصریح کرد: به جای توسعه کمی، باید به سمت توسعه فناوری حرکت کنیم؛ همانگونه که در جنگ تحمیلی اخیر، توانمندیهای فناورانه کشور موجب دستیابی به دستاوردهای بزرگ نظامی شد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، توسعه فناوری را عاملی برای جبران بسیاری از عقبماندگیها دانست و تأکید کرد: حرکت به سمت فناوری یکی از رسالتهای مهم وزارت علوم است و انتظار میرود با توجه جدی دانشگاهها به این موضوع، کشور بیش از پیش در مسیر توسعه و پیشرفت قرار گیرد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری روز گذشته وارد گیلان شد و تا کنون در برنامه هایی همچون دیدار با آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان، نشست با دانشگاهیان، نشست با دبیرکل انجمن های علمی دانشجویی کشور، نشست با نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی شرکت کرده است.