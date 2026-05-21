بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متولدین اول مهر ماه سال ۱۳۷۵ به بعد می‌توانند در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم شرکت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی که در بازۀ زمانی موفق به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های مذکور نشدند، در صورت داشتن شرایط و ضوابط اختصاصی می‌توانند با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی https://my.sanjesh.org، نسبت به ثبت‌نام در آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم سال ۱۴۰۵ اقدام نمایند.

 افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون سراسری هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را نخواهند داشت.

متقاضیانی که در بازۀ زمانی در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت‌نام کرده‌اند و فقط متقاضی این دانشگاه‌ها هستند، نیازی به ثبت‌نام در این مرحله را ندارند. امّا در صورتی که متقاضی رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات نیز هستند، لازم است؛ با ورود به سامانۀ جامع آزمون سراسری به نشانی فوق و خرید کارت اعتباری این آزمون، نسبت به ثبت‌نام در آزمون سراسری نیز اقدام کنند. برای این دسته از متقاضیان علاوه‌بر دفترچۀ آزمون گروه آزمایشی مربوط، دفترچۀ سؤالات آزمون اختصاصی دانشجو ـ معلم نیز در اختیار آنها قرار داده خواهد شد. لازم به توضیح است که هر دو آزمون در یک نوبت برگزار می‌شود.

افرادی که در زمان ثبت نام فقط متقاضی شرکت در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم هستند در زمان انتخاب رشته، حق انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ (سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی) را نخواهند داشت.

متقاضیانی که در بازۀ زمانی در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو ـ معلم برای پذیرش در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از تاریخ تا دوم خرداد جاری با مراجعه به سامانۀ جامع آزمون سراسری، در صورت نیاز اطلاعات ثبت‌نامی و یا آزمونی خود را ویرایش نمایند.

بر اساس ماده ۱۶ نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه ۹۰۴ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ و اصلاحیه آن در جلسه ۹۲۱ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ شورای عالی انقالب فرهنگی، حداکثر سن مجاز برای ثبتنام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم؛ ۳۰ سال تمام (مبنا اوّل مهر ماه سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵) است، یعنی فقط متولدین ۱۳۷۵/۰۷/۰۱ به بعد می‌توانند متقاضی شوند.

منبع: ایسنا

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۱۰:۰۹ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
لطفا حداکثر سن مجاز برای ثبتنام در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو - معلم را 35 سال کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
من خودم معلم هستم با 6 سال سابقه 20 میلیون میگیرن!!
اگه با این درامد میتونید زندگی کنید بسم االله
Iran (Islamic Republic of)
بنده خدا
۰۹:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
سن رو چهل سال می‌کردید
