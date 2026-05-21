رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی، از کشف و توقیف ۴۰۰ کیلوگرم انواع ماهی خبر داد که به صورت غیرمجاز صید و در حال حمل توسط یک دستگاه خودروی وانت آریسان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم رحمتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خوی گفت: این ماموریت مشترک با همکاری عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سه راهی خوی صورت گرفت. در جریان بازرسی خودرو، مقدار قابل توجهی ماهی کپور ریز و سیم برگ که بدون مجوز قانونی صید شده بودند، کشف و ضبط شد.

رحمتی اظهار کرد: کلیه اقلام مکشوفه صورتجلسه شده و خودرو به همراه ماهی‌های ضبط شده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل گردید.

وی هدف از این اقدام را مقابله با صید و حمل غیرمجاز آبزیان و حفاظت از منابع آبی منطقه عنوان کرد و بر ادامه روند برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.

برچسب ها: صید غیرمجاز ماهی ، محیط زیست
خبرهای مرتبط
دستگیری متخلف صید غیرمجاز در اردل
دستگیری فروشنده غیر مجاز ماهیان رودخانه‌ای در دزفول
تخریب دام‌های صید ماهی در رودخانه سیاه درویشان صومعه سرا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش برف در روستای علیا شهرستان خوی+ فیلم
آخرین اخبار
بارش برف در روستای علیا شهرستان خوی+ فیلم
بهره‌مندی ۲۶۲ نفر از جوانان تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان غربی از کمک هزینه خرید جهیزیه در هفته ازدواج
خط کشی۵۰۰ کیلومتر از طول مسیر ورودی ها و محورهای شریانی آذربایجان غربی
حرکت خانه‌به‌خانه تیم‌های بهداشتی سلماس در روستای مرزی حاجی جفان