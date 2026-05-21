رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی، از کشف و توقیف ۴۰۰ کیلوگرم انواع ماهی خبر داد که به صورت غیرمجاز صید و در حال حمل توسط یک دستگاه خودروی وانت آریسان بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - میثم رحمتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خوی گفت: این ماموریت مشترک با همکاری عوامل انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سه راهی خوی صورت گرفت. در جریان بازرسی خودرو، مقدار قابل توجهی ماهی کپور ریز و سیم برگ که بدون مجوز قانونی صید شده بودند، کشف و ضبط شد.

رحمتی اظهار کرد: کلیه اقلام مکشوفه صورتجلسه شده و خودرو به همراه ماهی‌های ضبط شده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل گردید.

وی هدف از این اقدام را مقابله با صید و حمل غیرمجاز آبزیان و حفاظت از منابع آبی منطقه عنوان کرد و بر ادامه روند برخورد قاطع با متخلفان تاکید کرد.