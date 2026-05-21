تیم ملی فوتبال مکزیک در حالی به‌عنوان یکی از میزبانان جام جهانی ۲۰۲۶ آماده حضور در این رقابت‌ها می‌شود که هواداران این تیم امیدوارند «سه‌رنگ‌ها» پس از سال‌ها ناکامی، این بار از مرحله یک‌هشتم نهایی عبور کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی مکزیک یکی از تیم‌هایی خواهد بود که جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز می‌کند؛ جایی که مکزیکی‌ها در دیدار افتتاحیه این مسابقات باید به مصاف آفریقای جنوبی بروند.
این مسابقه قرار است ۲۱ خرداد ۱۴۰۵ در ورزشگاه تاریخی آزتکا در شهر مکزیکوسیتی برگزار شود؛ ورزشگاهی که پیش‌تر نیز خاطرات بزرگی از جام جهانی را به خود دیده و حالا بار دیگر میزبان آغاز مهم‌ترین تورنمنت فوتبال جهان خواهد بود.


مکزیک که با لقب «سه‌رنگ‌ها» شناخته می‌شود، به‌عنوان یکی از سه میزبان جام جهانی بدون حضور در مرحله انتخابی راهی این مسابقات شده است. این تیم از پرافتخارترین کشور‌های منطقه آمریکای شمالی به شمار می‌رود و بار‌ها عنوان قهرمانی منطقه‌ای را به دست آورده است.

بهترین عملکرد مکزیکی‌ها در جام جهانی به سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که آنها توانستند به جمع هشت تیم برتر جهان برسند. با این حال، حذف‌های متوالی در مرحله یک‌هشتم نهایی طی سال‌های اخیر، به بزرگ‌ترین حسرت فوتبال این کشور تبدیل شده است.


در ترکیب فعلی مکزیک، نگاه‌ها بیش از همه به سانتیاگو گیمنز دوخته شده؛ مهاجمی جوان که امید اصلی گلزنی این تیم در جام جهانی خواهد بود. در ادامه رقابت‌ها، تیم ملی مکزیک در گروه A جام جهانی ۲۰۲۶ قرار گرفته است؛ گروهی که شامل تیم‌های آفریقای جنوبی، کره جنوبی و جمهوری چک می‌شود. این گروه از هم‌اکنون به‌عنوان یکی از گروه‌های متعادل، اما غیرقابل پیش‌بینی رقابت‌ها شناخته می‌شود؛ جایی که هر امتیاز می‌تواند سرنوشت صعود را تغییر دهد.


حالا، ۱۶ سال پس از آن دیدار فراموش‌نشدنی در ژوهانسبورگ، مکزیک و آفریقای جنوبی بار دیگر قرار است پرده جام جهانی را کنار بزنند؛ مسابقه‌ای که این بار در قلب آزتکا برگزار می‌شود؛ ورزشگاهی افسانه‌ای که پیش‌تر تاج قهرمانی را بر سر پله و مارادونا دیده است.
برای «سه‌رنگ‌ها»، جام جهانی ۲۰۲۶ فقط یک میزبانی نیست؛ فرصتی است برای فرار از طلسمی قدیمی و ثبت تاریخی تازه مقابل میلیون‌ها هواداری که رؤیای صعودی بزرگ را در سر دارند. شاید این بار، داستان مکزیک در جام جهانی متفاوت نوشته شود. تیم ملی فوتبال مکزیک در گروه A با تیم‌های آفریقای جنوبی، جمهوری چک و کره‌جنوبی قرار دارد.

برچسب ها: مکزیک ، جام جهانی 2026
