در راستای توسعه خدمات به هموطنان، مرکز اطلاع رسانی واحد تغذیه و رژیم درمانی (NIC) بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا راه اندازی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید جلیل معصومی استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مدیر بخش تغذیه بالینی بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا در مورد واحد اطلاع رسانی تغذیه و رژیم درمانی (NIC) این بیمارستان، اظهار کرد: این واحد در بیمارستان ابوعلی سینا جهت رفع نیاز بیماران ترخیص شده از بیمارستان‌ها در رابطه با توصیه‌ها و پرهیز‌های غذایی طراحی شده است.

او با اشاره به این مطلب که علاوه بر بیماران ترخیص شده، عموم مردم نیز می‌توانند از این واحد بهره‌مند گردند گفت: عزیزانی که قصد بهره مندی از این واحد را دارند می‌توانند با تلفن ثابت به شماره ۰۷۱۳۳۴۴۴۴۵۵ جهت برقراری تماس با کارشناسان تغذیه در بیمارستان اقدام کنند.

متتخصص تغذیه بالینی دانشگاه با یادآوری این مطلب که بیماران و مردم عادی می‌تواننند در صورت عدم برقراری تماس پیغام خود را تحت عنوان اسم، فامیل، بخش بستری، سوال مربوط به رژیم غذایی و شماره تلفن خود را ذکر کنند تاکید کرد: در این راستا بمنظور پاسخگویی در اسرع وقت کارشناسان تماس برقرار خواهند نمود.

معصومی در خاتمه خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرکز اطلاع رسانی واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا جهت ارایه خدمات به هموطنان عزیز فعال است.

منبع: بیمارستان پیوند اعضاء

برچسب ها: بیمارستان پیوند اعضای بوعلی سینا ، مرکز اطلاع رسانی ، تغذیه ، رژیم درمانی
خبرهای مرتبط
بانک اطلاعات تغذیه ایران راه اندازی شد
یاسوج /
امكان ادامه رژيم لاغري در ماه رمضان، وجود دارد
یاسوج /
حداقل نیمی از غلات روزانه به صورت سبوس دار مصرف شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تقوا یعنی حضور در صحنه و انصاف در بازار
آخرین اخبار
تقوا یعنی حضور در صحنه و انصاف در بازار
پشتوانه اصلی کشور، مردم‌اند
علل در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای پذیرفتنی نیست/مصوبه ایجاد شهرک تخصصی آهک در فسا
کشف انواع گوشت احتکار در زرقان + فیلم
ارگ کریمخانی؛ فراتر از یک بنا؛ کانون حیات‌بخشی به هویت تاریخی شیراز
رئیسی امید و اعتماد را در میان مردم زنده کرد
از امدادرسانی به ۱۴ مصدوم تا غرق شدن نوجوان ۱۳ ساله
زنبور عسل؛ معمار خاموش حیات در میان شکوفه‌ها و تهدید‌ها
آغاز برداشت زردآلو از باغ‌های شهرستان داراب
حمایت رهبر انقلاب عامل جهش علمی ایران است
کشور درگیر یک «جنگ ترکیبی» چندلایه است/ انسجام مردم، عامل اصلی قدرت بازدارندگی کشور است