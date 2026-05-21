رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محور‌های منتهی به تهران و جاده چالوس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حد فاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه قزوین – کرج – تهران، حد فاصل پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه ساوه – تهران محدوده احمدآباد مستوفی و بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه، ترافیک سنگین و پرحجم جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا ادامه داد: تردد در محور‌های هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزاد راه تهران، پردیس، آزادراه تهران – شمال، آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت همچنین محور چالوس در مسیر شمال به جنوب روان است.

قلی‌نیا با اشاره به وضعیت جوی محور‌های شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محور‌های شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی درباره محور‌های مسدود شریانی نیز گفت: محور قدیم بستان‌آباد – میانه در حدفاصل قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیر‌های جایگزین شامل مسیر قره‌چمن، کوهسالار علیا، سه‌راهی ترکمانچای، راه روستایی چپقلو – میانه همچنین مسیر قره‌چمن، راه فرعی هشترود – میانه انجام می‌شود.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور فراجا، محور پاتاوه – دهدشت نیز تا اطلاع بعدی مسدود و محور وازک – بلده نیز دارای انسداد فصلی است.

منبع: پلیس

