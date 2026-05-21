کادر فنی تیم ملی مصر به سرپرستی حسام حسن لیست موقت ۲۷ بازیکنی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- تیم ملی مصر در گروه هفتم جام جهانی ۲۰۲۶ به همراه تیم‌های ایران، نیوزیلند و بلژیک به رقابت خواهد پرداخت.

حسام حسن تصمیم گرفت مصطفی محمد، ستاره تیم نانت فرانسه، را از لیست فراعنه برای جام جهانی حذف کند که این امر شوک بزرگی به حساب می‌آید. همچنین، او حمزه عبدالکریم، ستاره جوان بارسلونا، را به لیست اضافه کرد.

لیست نهایی تیم ملی مصر برای جام جهانی ۲۰۲۶

دروازه‌بان‌ها

محمد الشناوی، مصطفی شوبیر، المهدی سلیمان، محمد علاء

مدافعان

محمد هانی، طارق علاء، حمدی فتحی، رامی ربیعه، یاسر ابراهیم، حسام عبدالمجید، محمد عبدالمنعم، احمد فتوح، کریم حافظ

هافبک‌ها

مروان عطیه، مهند لاشین، نبیل عماد دونگا، محمود صابر، احمد مصطفی زیزو، امام عاشور، مصطفی عبدالرؤوف زیکو، محمود تریزیگیه، ابراهیم عادل، هیثم حسن، محمد صلاح

مهاجم‌ها

عمر مرموش، اقطای عبدالله، حمزه عبدالکریم