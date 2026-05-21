نشریه فارن پالیسی در تحلیلی نوشت: جنگ علیه ایران برای ایالات متحده به بحرانی فرسایشی با پیامد‌های گسترده اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فارن پالیسی در تحلیلی نوشت جنگ علیه ایران برای ایالات متحده به یک بحران فرسایشی با پیامد‌های گسترده اقتصادی، نظامی و ژئوپلیتیک تبدیل شده و فشار آن بر بازار انرژی و توازن قدرت جهانی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. 

فارن پالیسی نوشت:دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده امیدوار بود بتواند شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین را متقاعد کند تا میان واشنگتن و تهران برای دستیابی به یک توافق صلح میانجی‌گری کند، اما این اتفاق رخ نداد.

تهران همان خبر‌هایی را می‌خواند که همه ما می‌خوانیم. شواهد نیز پیوسته نشان می‌دهد این جنگ برای ترامپ فاجعه‌بار است. در این مقطع، فارغ از این‌که جنگ چگونه پایان یابد، آسیب‌های آن برای ترامپ، برای ایالات متحده و برای کل اقتصاد جهانی تا مدتی ادامه خواهد داشت.

هدف از این وضعیت چیست؟

نویسنده این تحلیل در ادامه بابرجسته‌کردن ناکامی‌های واشنگتن در جنگ نوشت: حکومت همچنان پابرجاست و رهبری جوان‌تر جایگزین شده است. گزارش روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد ایران ۷۰ درصد از ذخایر موشکی پیش از جنگ، ۷۰ درصد از پرتابگر‌های متحرک و دسترسی عملیاتی به بیش از ۹۰ درصد از سایت‌های موشکی خود در امتداد تنگه هرمز را در اختیار دارد.

در همین حال، وزارت دفاع ایالات متحده در حال بررسی خسارات خود است. یک تحقیق روزنامه واشنگتن پست نشان می‌دهد ایران به ۲۱۷ سازه در ۱۵ پایگاه نظامی ایالات متحده ضربه زده است. شبکه سی‌ان‌ان گزارش داده که دست‌کم ۹ پایگاه نظامی آمریکا در بحرین، کویت، عراق، امارات متحده عربی و قطر در اثر حملات ایران «به‌طور قابل توجهی آسیب دیده‌اند».

بازسازی این زیرساخت‌ها سال‌ها زمان و میلیارد‌ها دلار هزینه خواهد داشت. براساس گزارش مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ایالات متحده بین ۵۰ تا ۶۰ درصد از موشک‌های پاتریوت دفاعی خود را مصرف کرده است؛ و نباید تلفات انسانی را فراموش کرد؛ دست‌کم ۱۳ نظامی آمریکایی در این درگیری‌ها کشته شده‌اند و بیش از ۴۰۰ نفر زخمی شده‌اند. خانواده‌های آنان بی‌تردید این پرسش را دارند که چرا.

فارن پالیسی در ادامه نوشت: اکنون بحران انرژی مطرح است. قیمت بنزین در ایالات متحده نسبت به سال گذشته میلادی نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. گازوئیل که در حمل‌ونقل تجاری استفاده می‌شود، ۵۹ درصد گران‌تر شده است. دلیل روشن است: جنگ و بسته شدن تنگه هرمز بازار را که پیش‌تر نیز با مازاد عرضه مواجه بود، محدود کرده است.

سایر کالا‌ها نیز با کمبود‌های جدی مواجه شده‌اند و اثرات زنجیره‌ای گسترده‌ای در پیش است. تنگه هرمز که در شرایط عادی حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان را جابه‌جا می‌کند، همچنین محل انتقال یک‌پنجم کود شیمیایی جهان و یک‌سوم هلیوم آن است. بحران غذایی جهانی و کمبود نیمه‌هادی‌ها که به هلیوم وابسته‌اند، در پیش‌بینی‌های اقتصادی سال آینده لحاظ شده است. هرچه بحران طولانی‌تر شود، هزینه‌ها بیشتر خواهد شد.

رشد جهانی نیز از هم‌اکنون در حال تضعیف است. در ماه گذشته میلادی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی را از ۳.۴ درصد به ۳.۱ درصد کاهش داد. برآورد جدید امروز احتمالا کاهش بیشتری به اندازه یک‌سوم درصد را نشان خواهد داد. این نهاد پیش‌بینی می‌کند رشد جهانی تا سال آینده به ۲ درصد کاهش یابد، در صورتی که عرضه انرژی به حالت عادی بازنگردد؛ سناریویی که روزبه‌روز محتمل‌تر می‌شود.

در این گزارش آمده‌است: برای درک این وضعیت کافی است بدانیم که اقتصاد جهانی از سال ۱۹۸۰ (۱۳۵۹) تاکنون تنها چهار بار کمتر از ۲ درصد رشد کرده و تنها ۲ بار از سال ۱۹۵۰ (۱۳۲۹ خورشیدی) دچار رکود جهانی شده است: در بحران مالی سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ خورشیدی) و همه‌گیری کرونا در ۲۰۲۰ (۱۳۹۹ خورشیدی). اگر جنگ ایران به این دو شوک بزرگ افزوده شود، با یک اشتباه استراتژیک تاریخی برای ترامپ و ایالات متحده مواجه خواهیم بود.

ادامه جنگ همچنان یکی از گزینه‌هایی است که ترامپ به‌طور علنی به آن اشاره کرده است. اما این گزینه با منافع نامطمئن‌تر و هزینه‌های بسیار بیشتر همراه خواهد بود. در مورد خروج از این وضعیت، دیپلماسی گزینه مطلوب‌تری است.

برچسب ها: دولت ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
غرب دیگر یکپارچه عمل نمی‌کند؛ واشنگتن تنها، اروپا مردد
یوراکتیو: اروپا توان مالی مقابله با بحران انرژی را از دست داده است
۳ نفتکش ایرانی با ۵ میلیون بشکه ظرفیت به خانه رسیدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بی عرضه ترین و ترسوترین رئیس جمهور دنیا
۱۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آشغالترین و ضدانسانی ترین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
به خدا هیچ نیرویی خارجی نمیتونه ایران و ایرانی رو از پای دربیاره،،فقط داخل داخل،از داخل داریم ضربه میخوریم..الهی شکر کشور از همه لحاظ غنی هست ولی متاسفانه سرمایه دار و تاجر و کارخونه دار داره پدر مردمو درمیاره،،یه عمر مردمو غارت کردن کارخونه دارها و سرمایه دار،حالا تو این وضعیت جنگی به خودشونم رحم ندارن..
۱۱
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینقدری می‌توانیم بگیم که لعنت بر نتانیاهو ترامپ و همراهانشان
۲۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۳ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیشرف میدونی چندین خانواده رو تو دنیا و مخصوصا در ایران داغدار کردی ایشالا ننت به عزات بشینه دیوانه عوضی
۱۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایران رو هنوز نشناختی چنان مادرت رو به عزات بنشونیم که نفهمی از کجا خوردی دیوانه عوضی کفتار صفت مفسد نجس.
۲۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوک زرد کثیف،سگ تو روحت
۲۲
۱۲
پاسخ دادن
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
آخرین اخبار
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند
مخالفت ترامپ با عوارض در تنگه هرمز و تکرار ادعا‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران
افزایش احتمال سقوط نتانیاهو؛ چرا نمایندگان به انحلال کنست رای دادند؟