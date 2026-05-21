باشگاه خبرنگاران جوان - سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، در آیین دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و شهدای خدمت که در حرم مطهر شاهچراغ (ع) شیراز برگزار شد، با اشاره به حضور و همراهی گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار کرد: این حضور و بیعت مردمی بازتاب گسترده‌ای در سطح جهان داشته و حتی در برخی محافل سیاسی خارجی نیز مورد توجه و اظهار نظر قرار گرفته است.

او با مرور بخشی از زندگی شهید رئیسی افزود: ایشان در پنج سالگی از نعمت پدر محروم شد و سختی یتیمی را از نزدیک لمس کرد. با وجود مشکلات، مسیر تحصیل در حوزه علمیه را با جدیت دنبال کرد و پس از گذراندن سطوح مختلف حوزوی در مشهد، نزد استادان برجسته به تحصیل علوم دینی پرداخت.

بختیاری ادامه داد: شهید رئیسی علاوه بر طی کردن سطوح عالی حوزه و دستیابی به مدارج علمی، تحصیلات دانشگاهی را نیز دنبال کرد و در رشته حقوق و فقه به مدارج عالی رسید. وی در دوران تولیت آستان قدس رضوی نیز درس خارج فقه را آغاز کرد و از جایگاه علمی قابل توجهی برخوردار بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به آغاز فعالیت‌های اجرایی شهید رئیسی گفت: با اعلام نیاز مجموعه قضایی، ایشان وارد دستگاه قضا شد و مسئولیت‌های متعددی را عهده‌دار شد. به گفته بختیاری، امام خمینی (ره) سه حکم قضایی برای وی صادر کردند که نشان‌دهنده اعتماد بنیانگذار انقلاب اسلامی به او بود.

او، عدالت‌محوری، روحیه مردمی و مبارزه با فساد را از ویژگی‌های شاخص شهید رئیسی برشمرد و افزود: در دوران تولیت آستان قدس رضوی، ساختار‌هایی برای خدمت‌رسانی گسترده‌تر به محرومان و زائران ایجاد شد و طرح‌هایی همچون خادم‌یاری با هدف توسعه فرهنگ خدمت شکل گرفت.

بختیاری تلاش بی‌وقفه در مسیر خدمت به مردم را از خصوصیات برجسته رئیس‌جمهور شهید دانست و گفت: انجام سفر‌های متعدد استانی و پیگیری مسائل مناطق مختلف کشور نشان‌دهنده اهتمام جدی وی به حل مشکلات مردم بود.

او همچنین با اشاره به فعالیت‌های شهید رئیسی در مسئولیت‌های مختلف، تصریح کرد: ایستادگی در برابر فساد، صیانت از حقوق بیت‌المال و توجه به مطالبات مردمی از محور‌های اصلی عملکرد ایشان در قوه قضاییه و دولت بود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش دیگری از سخنان خود به حضور گسترده مردم در مراسم‌های بزرگداشت اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از قدرشناسی ملت نسبت به خدمات شهید رئیسی دانست.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، استاندار فارس، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شیراز، رئیس کل دادگستری استان، جمعی از مسئولان اجرایی و فرماندهان نظامی و انتظامی حضور داشتند.

این آیین با تلاوت قرآن کریم، پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و قرائت پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور و همراهانش آغاز شد و در ادامه، سخنرانان به بیان ابعاد شخصیتی و عملکرد شهید رئیسی پرداختند.