باشگاه خبرنگارلن جوان - فرهاد سرگلزایی اظهار کرد: ۱۲۳ طرح و پروژه در سند اجرایی سیستان و بلوچستان در حوزه آب و فاضلاب تعریف شده که شامل اقداماتی از جمله تأمین آب آشامیدنی، اجرای خطوط انتقال، شبکه توزیع، احداث مخزن ذخیره، حفر و تجهیز چاه و سایر تأسیسات مرتبط با آبرسانی می‌شود.

وی افزود: روند اجرای این پروژه‌ها با هدف تأمین منابع مالی برای تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌مندی ساکنان مناطق کم‌برخوردار در اولویت ویژه سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات اجرایی در برخی از شهرستان‌های جنوب استان تصریح کرد: در شهر بزمان، پروژه اصلاح خط انتقال با ۹ کیلومتر لوله‌گذاری و اعتبار ۱۵۰ میلیارد تومان در حال اجراست؛ همچنین در ایرانشهر، هفت هزار و ۵۰۰ متر لوله‌گذاری انجام شده و اصلاح و توسعه پنج هزار و ۳۰۰ متر دیگر در دست اقدام است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، طرح آبرسانی به روستای نورآباد شامل ۱۴ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و حفر چاه جدید تا پایان تابستان تانکررسانی را در این منطقه حذف می‌کند.

سرگلزایی درباره پروژه خیرآباد سمسور عنوان کرد: این طرح با پیشرفت ۹۸ درصدی در مراحل پایانی است. در نیکشهر نیز عملیات مجتمع آبرسانی سد خیرآباد برای ۱۸ روستای بخش مرکزی با ۳۶ کیلومتر خط انتقال در حال انجام است.

وی به اجرای ۲ طرح مهم دیگر شامل انتقال آب از پسابندر به بریس به طول ۲۵ کیلومتر و انتقال آب از سد کهیر به روستاهای غرب کنارک اشاره کرد و گفت: این ۲ طرح نقش کلیدی در پایدارسازی شبکه دارند.

مدیرعامل آبفا سیستان و بلوچستان با اشاره به همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در اجرای طرح‌های جهاد آبرسانی اظهار کرد: بخشی از پروژه‌های روستایی و مناطق کم‌برخوردار شامل حفر چاه، احداث مخزن و اجرای خطوط انتقال در نواحی سخت گذر توسط این قرارگاه در حال اجراست.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴ با بهره‌مندی ۲۴۳ روستا، شاخص آب آشامیدنی روستایی از ۷۳ درصد به ۷۹ درصد ارتقا یافته است، خاطرنشان کرد: با تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تعداد طرح‌های نیمه‌کاره در استان از ۸۵ پروژه در سال گذشته به ۴۵ پروژه فعال کاهش یافته است.

سرگلزایی بیان کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، تا پایان تابستان امسال ۵۰ روستا در سیستان و بلوچستان به شبکه آبرسانی پایدار متصل می‌شوند تا وابستگی این مناطق به تانکررسانی به‌طور کامل حذف شود، در واقع اجرای این پروژه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۵، زمینه دستیابی به پوشش کامل خدمات آبرسانی پایدار را فراهم می‌کند.

منبع: ایرنا