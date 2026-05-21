باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از کسب رتبه پنجم استان در تولید عسل در کشور خبر داد و گفت: کرمانشاه در یک سال اخیر هفت هزار و ۲۷۷ تن عسل تولید کرده و در جایگاه پنجم کشور از این حیث قرار دارد.

سعید کریمی افزود: در حال حاضر سه هزار و ۱۱۷ زنبورستان در سطح استان فعال است.

وی بیشترین میزان تولید عسل در استان را مربوط به شهرستان صحنه عنوان کرد و گفت: شهرستان کنگاور در رتبه بعدی قرار دارد.

کریمی در ادامه به ظرفیت بالای استان کرمانشاه در حوزه زنبورداری تاکید کرد و گفت شرایط کوهستانی، منابع طبیعی غنی و آب‌وهوای مناسب، عسل تولیدی کرمانشاه را از کیفیت بالایی برخوردار کرده و این ویژگی‌ها می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این صنعت را در استان فراهم کند.

منبع: ایرنا

