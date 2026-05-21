وزرای خارجه مصر، عربستان و قطر در تماس‌های تلفنی جداگانه درباره هماهنگی‌های مستمر برای مهار تنش منطقه‌ای و کاهش احتمال درگیری رایزنی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه این کشور در ۲ تماس تلفنی جداگانه با «فیصل بن فرحان» همتای سعودی و «محمد بن عبد الرحمان آل ثانی» همتای قطری خود درباره هماهنگی‌های مستمر میان این سه کشور در خصوص تحولات پرشتاب منطقه و اقدامات مشترکی که برای مهار تنش موجود و کاهش احتمال درگیری انجام می‌شوند، گفت‌و‌گو کرد.

«اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر با بیان اینکه تبادل پیام میان تهران و واشنگتن از طریق میانجیگران پاکستانی ادامه دارد، گفت که ایران برای همه سناریو‌ها آماده است.

او با اشاره به ادامه تبادل پیام‌ها میان ایران و آمریکا از طریق میانجیگری پاکستان گفت: «بر اساس همان متن اولیه ۱۴ بندی ایران، تبادل پیام‌ها در چند نوبت انجام شده و ما نقطه‌نظرات طرف آمریکایی را دریافت کرده‌ایم و در حال بررسی آن هستیم.»

طبق این بیانیه، عبدالعاطی در رایزنی‌های تلفنی بدون اشاره به این مساله که هر ۲ عملیات نظامی علیه ایران را ابتدا آمریکا و آن هم در میانه مذاکرات آغاز کرده، از موضع «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا بابت «فرصت دادن به گفت‌و‌گو و دیپلماسی برای حل اختلاف‌نظر‌ها و دور کردن منطقه از درگیری‌های گسترده‌تر» قدردانی و تاکید کرد: «ادامه روند مذاکرات ایران-آمریکا تا رسیدن به توافقی متعادل که منافع همه طرف‌ها را تامین کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.»

به گزارش خبرگزاری آناتولی، وزیر خارجه مصر در ادامه نیز تاکید کرد که در هر توافقی که در آینده حاصل می‌شود، باید آنچه او «دغدغه‌های امنیتی» کشور‌های منطقه ودر راس آنها «امنیت و ثبات» کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس خواند، «به عنوان ستون اصلی امنیت ملی مصر و کشور‌های عربی» لحاظ شود.

آمریکا ۲۸ فوریه (۹ اسفند) و درحالی‌که گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیمی میان ۲ کشور در دست انجام بود، عملیات نظامی مشترکی را با رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز کرد و تهران نیز در پاسخ به تجاوز علیه خاک کشورمان، عملیات وعده صادق ۴ را با هدف‌گیری پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و اهدافی مشخص در سرزمین‌های اشغالی اجرا کرد که در نهایت پس از ۳۸ روز و بعد از درخواست‌های متعدد واشنگتن برای آتش‌بس، مذاکراتی غیرمستقیم با میانجیگری پاکستان آغاز شد، اما از همان زمان آمریکا باز هم بار‌ها به ازسرگیری جنگ تهدید کرده است.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۶ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
جز اینه که فشار را بر ایران زیاد کنید؟ عرضه که ندارید فکری به حال اسراییل در منطقه کنید
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
خود این سه کشور یعنی تنش
۰
۲
پاسخ دادن
