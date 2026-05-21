باشگاه خبرنگاران جوان _ موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه چهارشنبه در جریان حضور در همایش بزرگداشت شوراهای استان که در محل شهرداری سمنان برپا شد، درباره وضعیت زمان‌بندی انتخابات آتی شوراهای شهر و روستا توضیحاتی ارائه کرد و با اشاره به مصوبه نهادهای مسئول، از اعمال تغییر در تقویم انتخابات خبر داد.

وی اظهار داشت: طبق جمع‌بندی شورای امنیت ملی، برگزاری انتخابات شوراها که در ابتدا برای اردیبهشت‌ماه امسال برنامه‌ریزی شده بود، به زمان دیگری موکول شده و این تغییر تقویم بنا بر شرایط خاص کشور اتخاذ شده است.

حاجی‌بگلو بیان کرد: زمان نهایی رأی‌گیری منوط به اعلام رسمی پایان جنگ خواهد بود و ۶۰ روز پس از صدور این اعلام، فرآیند انتخابات در شهرها و روستاهای کشور به مرحله اجرا خواهد رسید.

او خاطرنشان کرد: از آنجا که شرایط جاری نیازمند تمرکز ملی است، برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری انتخابات نیز متأثر از وضعیت موجود خواهد بود و هرگونه تصمیم‌گیری قطعی در این‌باره پس از مشخص‌شدن زمان پایان جنگ انجام می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: حفظ انسجام و وحدت عمومی در شرایط فعلی بر تمامی مسائل دیگر اولویت دارد و این ضرورت سبب شده است که مدیریت کشور در حوزه سیاست‌گذاری انتخابات با رویکرد احتیاط و توجه به واقعیت‌های میدانی عمل کند.

وی تأکید کرد: از مردم درخواست داریم اخبار مرتبط با مسائل انتخاباتی را صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی ستاد انتخابات دنبال کنند تا از بروز شایعات و انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

حاجی‌بگلو عنوان کرد: با توجه به شرایط ویژه کشور، تصمیم‌های مرتبط با زمان انتخابات بر اساس ملاحظات امنیتی و اجرایی اتخاذ می‌شود و نهادهای متولی در حال رصد مستمر وضعیت هستند.

وی یادآور شد: تلاش می‌شود همزمان با رفع محدودیت‌های ناشی از جنگ، مقدمات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و مشارکت‌محور فراهم شود تا فرآیند تصمیم‌گیری عمومی بدون خلل دنبال شود.

او افزود: دولت و نهادهای ناظر بر انتخابات در حال تهیه طرح‌ها و برنامه‌هایی هستند تا زمان‌بندی جدید به‌گونه‌ای تنظیم شود که کمترین اختلال را در روند اجرایی ایجاد کند.

حاجی‌بگلو اظهار کرد: لایحه‌ای نیز در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که بر اساس مفاد آن، در صورت تصویب نهایی، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۱۴۰۷ برگزار خواهد شد و این موضوع نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های مطرح مورد توجه نهادهای تصمیم‌گیر است.

وی تصریح کرد: این لایحه با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر در روندهای قانونی و اجرایی انتخابات ارائه شده و در صورتی که رأی موافق نمایندگان مجلس را کسب کند، تقویم انتخابات مبتنی بر این تغییرات تنظیم خواهد شد.

این مقام مسئول اضافه کرد: هدف نهایی از همه این تصمیمات، فراهم آوردن امکان برگزاری انتخاباتی قانونمند و متناسب با واقعیت‌های روز کشور است تا سازوکارهای محلی و شوراهای شهری و روستایی بتوانند با پشتوانه مردمی کار خود را ادامه دهند.

گفتنی است حاجی‌بگلو در بخش پایانی سخنان خود بار دیگر تأکید کرد: شرط اصلی تعیین زمان دقیق انتخابات، اعلام رسمی پایان جنگ است و پس از آن تمامی مراحل اجرایی مطابق جدول زمانی جدید آغاز خواهد شد.

منبع تسنیم