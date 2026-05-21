باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با معرفی استان فارس به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در حوزه مسکن محرومان، از جزئیات تفاهم‌نامه‌های تأمین مسکن و طرح‌های اشتغال‌زایی مبتنی بر انرژی‌های پاک خبر داد.

سید مرتضی بختیاری در تشریح عملکرد این نهاد، با اشاره به تعامل گسترده با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بسیج سازندگی، اظهار داشت: در راستای خانه‌دار کردن جامعه هدف در روستاها، تفاهم‌نامه‌های مؤثری منعقد شده که بخش قابل‌توجهی از این واحد‌ها در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده است.

ساخت واحد‌های مسکونی با مشارکت بسیج و بنیاد مسکن

بختیاری با تبیین مدل تأمین مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر گفت: در قالب تفاهم‌نامه ۳۰ هزار واحدی، زمین توسط بنیاد مسکن تأمین شده و بخشی از هزینه‌های ساخت نیز از طریق کمک‌های بلاعوض، آورده خیرین، مددجویان و حساب ۱۰۰ امام تأمین می‌شود.

او افزود: همچنین در تفاهم‌نامه ۳۲ هزار واحدی با بسیج سازندگی، ساخت ۲۴ هزار واحد در دستور کار قرار گرفت که ۲۰ هزار واحد آن سال گذشته افتتاح شد و ۴ هزار واحد باقی‌مانده تا پایان خردادماه سال جاری آماده بهره‌برداری خواهد بود.

بختیاری در همین راستا از مشارکت خیرین استان فارس در تأمین زمین و منابع مالی تقدیر کرد.

اشتغال‌زایی با احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی

رئیس کمیته امداد در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه‌های اقتصادی این نهاد اشاره کرد و گفت: طرح احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با جدیت در حال پیگیری است. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با بانک تجارت برای تأمین مالی ۱۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت امضا شده و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌گیری از تسهیلات اشتغال‌زایی، ۶۰۰ مگاوات از این نیروگاه‌ها امسال در مناطق مختلف کشور به مدار تولید وارد شود.

او با تأکید بر الگوی توانمندسازی در این طرح تصریح کرد: به ازای هر مددجو، ظرفیت ۵ کیلووات نیروگاهی در نظر گرفته شده که علاوه بر صاحب‌کار شدن مددجویان، منجر به ایجاد درآمدی پایدار و عزتمندانه برای آنان می‌شود.

بختیاری با اشاره به پتانسیل اشتغال‌زایی طرح‌های خورشیدی افزود: طبق بررسی‌های کارشناسی، هر مگاوات نیروگاه خورشیدی زمینه اشتغال برای ۲۰۰ نفر را فراهم می‌کند؛ لذا با بهره‌برداری از ۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی، برای ۶۰ هزار نفر از مددجویان اشتغال مستقیم ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیته امداد در پایان خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر بهبود معیشت مددجویان، نقش موثری در تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور ایفا کرده و انتظار می‌رود با وارد مدار شدن این نیروگاه‌ها، بخشی از فشار بر شبکه سراسری در تابستان پیش رو کاهش یابد.